सोने में फिर लौटी तेजी, कीमत 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार

मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। सोने की कीमतों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली, जिससे पीली धातु का दाम फिर से 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,770 रुपए पर हो गई है। इससे पहले गुरुवार को सोने की 1,19,619 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 24 कैरेट के सोने में 24 घंटों में 1,151 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,10,625 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 1,09,571 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 90,578 रुपए हो गया है, जो कि पहले 89,714 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है और बीते 24 घंटों में कीमत 2,342 रुपए बढ़कर 1,49,125 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो कि पहले 1,46,783 रुपए प्रति किलो थी।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.44 प्रतिशत बढ़कर 1,22,039 रुपए और चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.46 प्रतिशत बढ़कर 1,49,520 रुपए पर पहुंच गया है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला और हालांकि, यह दिन के अंत में सकारात्मक बंद हुआ। रिस्क सेंटीमेंट में वृद्धि बुलियन मार्केट को सपोर्ट कर रही है। सोने के लिए सपोर्ट 1,18,000 रुपए और रुकावट का स्तर 1,24,000 रुपए पर है।

उन्होंने आगे कहा कि बाजार अमेरिका-चीन और अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर स्पष्टता का इंतजार कर रहा है और यह व्यापार समझौते आने वाले समय में सोने को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त हुई है। कॉमेक्स पर सोने का दाम 0.70 प्रतिशत बढ़कर 4,043 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 0.22 प्रतिशत बढ़कर 48.72 डॉलर प्रति औंस हो गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/