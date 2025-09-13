सोने में फिर लौटी तेजी, चांदी की कीमत ऑल-टाइम हाई पर पहुंची

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को तेजी देखी गई। सोने का दाम बढ़कर फिर 1.10 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब और चांदी की कीमत ऑल-टाइम हाई के करीब पहुंच गई है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, 24 कैरेट के सोने की कीमत बढ़कर 1,09,707 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि इससे पहले गुरुवार को 1,09,097 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 24 कैरेट सोने में 24 घंटों में 610 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,00,492 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 99,933 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 82,280 रुपए हो गया है, जो कि पहले 81,823 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

सोने के साथ चांदी की कीमत में भी तेजी देखी गई है और यह ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई है। चांदी का दाम 3,509 रुपए बढ़कर 1,28,008 रुपए प्रति किलो था।

आईबीजेए की ओर से सोने और चांदी की कीमतों को दिन में दो बार सुबह और शाम अपडेट किया जाता है।

वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी दर्ज की गई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 3 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.40 प्रतिशत बढ़कर 1,09,419 रुपए और चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1.51 प्रतिशत बढ़कर 1,28,855 रुपए थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी गई है। कॉमैक्स पर सोना की कीमत करीब 0.48 प्रतिशत बढ़कर 3,691 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 1.78 प्रतिशत बढ़कर 42.90 डॉलर प्रति औंस पर थी।

एलकेपी कमोडिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतों में तेजी जारी रही। इसकी वजह अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती की अधिक संभावना होना है। ओवरबॉट होने के बावजूद टैरिफ और डीडॉलराइजेशन थीम के चलते कीमतों को समर्थन मिल रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि सोने आने वाले सत्रों में 1.07 लाख रुपए से लेकर 1.12 लाख रुपए के बीच रह सकता है।

--आईएएनएस

एबीएस/