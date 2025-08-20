सोना लगातार पांचवें दिन हुआ सस्ता, चांदी का दाम 2,400 रुपए से अधिक घटा

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। सोने और चांदी की कीमत में बुधवार को लगातार पांचवें दिन गिरावट देखने को मिली। इस कारण सोने की कीमत 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 1.12 लाख रुपए से नीचे पहुंच गया है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) की ओर से शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 24 कैरेट सोने का दाम 222 रुपए कम होकर 98,946 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 99,168 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत घटकर 90,635 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 18 कैरेट सोने का दाम कम होकर 74,210 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 2,431 रुपए कम होकर 1,11,194 रुपए प्रति किलो हो गया है।

आईबीजेए की ओर दिन में दो बार हाजिर बाजार में सोने और चांदी की कीमतें जारी की जाती है।

एमसीएक्स पर भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। गोल्ड के 03 अक्टूबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.45 प्रतिशत बढ़कर 99,136 रुपए पर था। वहीं, चांदी के 05 सितंबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट में कीमत 0.08 प्रतिशत बढ़कर 1,11,435 रुपए थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमैक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। सोने की कीमत 0.68 प्रतिशत बढ़कर 3,381 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.42 प्रतिशत बढ़कर 37.49 डॉलर प्रति औंस पर है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा कि डॉलर के मजबूत होने के कारण सोने की कीमतें तीन हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। अब निवेशक इस हफ्ते के अंत में जैक्सन होल में होने वाले फेड चेयरमैन के भाषण का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि डॉलर इंडेक्स एक हफ्ते के उच्चतम स्तर पर चला गया है, जिससे डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत 87 के नीचे चली गई है।

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 22,784 रुपए या 29.91 प्रतिशत बढ़कर 98,946 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 25,177 रुपए या 29.26 प्रतिशत बढ़कर 1,11,194 रुपए पर पहुंच गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/