सोने का दाम 1.01 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, चांदी ऑल-टाइम हाई पर

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। सोने का दाम 1.01 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 1.17 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, 24 कैरेट के सोने की कीमत 622 रुपए बढ़कर 1,01,506 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि बीते बुधवार को 1,00,884 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 92,980 रुपए हो गई है, जो कि पहले 92,410 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 76,130 रुपए हो गया है, जो कि पहले 75,663 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

आईबीजेए की ओर से सोने और चांदी की कीमतों को दिन में दो बार सुबह और शाम अपडेट किया जाता है।

चांदी की कीमत 1,240 रुपए बढ़कर ऑल-टाइम हाई 1,17,110 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है, जो कि पहले 1,15,870 रुपए प्रति किलो थी।

वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमत में मजबूती दर्ज की गई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 3 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.12 प्रतिशत बढ़कर 1,01,667 रुपए और चांदी के 5 सितंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.93 प्रतिशत बढ़कर 1,17,175 रुपए थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमत में मजबूती देखी गई है। कॉमैक्स पर सोना करीब 0.23 प्रतिशत बढ़कर 3,456 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.12 प्रतिशत बढ़कर 39.14 डॉलर प्रति औंस पर थी।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमत एक सीमित दायरे में बनी हुई है। निवेशकों का ध्यान अब अगले हफ्ते पर शिफ्ट हो गया है, जब अमेरिका में बेरोजगारी और नॉन-फार्म पेरोल का डेटा जारी किया जाएगा। साथ ही, इस दौरान फेड ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा।

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 25,344 रुपए या 33.27 प्रतिशत बढ़कर 1,01,506 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 31,093 रुपए या 36.14 प्रतिशत बढ़कर 1,17,110 रुपए पर पहुंच गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/