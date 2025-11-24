अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि; चांदी का दाम 2,500 रुपए से अधिक बढ़ा

Nov 24, 2025, 04:46 PM

मुंबई, 24 नवंबर (आईएएनएस)। सोने में सोमवार को एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ, जिसके कारण इसकी कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में 2,500 रुपए प्रति किलो से अधिक का उछाल देखने को मिला है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 162 रुपए बढ़कर 1,23,308 रुपए हो गई है, जो कि पहले 1,23,146 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,12,950 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,12,802 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 18 कैरेट सोने का दाम 92,360 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 92,481 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 2,521 रुपए बढ़कर 1,53,650 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 1,51,129 रुपए प्रति किलो था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर सोना-चांदी की कीमतों को कारोबारी सत्र में दो बार अपडेट किया जाता है। सोना-चांदी की कीमतें एक बार सुबह अपडेट होने के बाद शाम को अपडेट की जाती हैं।

हाजिर के उलट वायदा बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.69 प्रतिशत घटकर 1,23,337 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.45 प्रतिशत घटकर 1,53,460 रुपए पर पहुंच गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में गिरावट देखी गई है। सोना 0.29 प्रतिशत घटकर 4,104 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.37 प्रतिशत घटकर 49.73 डॉलर प्रति औंस पर है।

हाल के दिनों में वैश्विक अस्थिरता के कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखा गया है, लेकिन अब सोने और चांदी का एक सीमित दायरे में लगातार कारोबार करना कीमतों में स्थिरता का संकेत है।

