सोने की कीमतों में मामूली बदलाव, चांदी ऑल-टाइम हाई पर

नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। सोने की कीमतों में सोमवार को मामूली बदलाव देखा गया। वहीं, चांदी की कीमत 1.79 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है, जो कि नया ऑल-टाइम हाई है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 335 रुपए कम होकर 1,28,257 रुपए हो गई है, जो कि पहले 1,28,592 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,17,483 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,17,790 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 18 कैरेट सोने का दाम 96,444 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 96,193 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 878 रुपए बढ़कर ऑल-टाइम हाई 1,79,088 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है, जो कि पहले 1,78,210 रुपए प्रति किलो था।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 05 फरवरी 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.03 प्रतिशत कम होकर 1,30,422 रुपए पर पहुंच गया और चांदी के 05 मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.36 प्रतिशत कम होकर 1,82,745 रुपए पहुंच गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी पर दबाव देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर सोना की कीमत 0.05 प्रतिशत कम होकर 4,241 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.37 प्रतिशत कम होकर 58.83 डॉलर प्रति औंस है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोना ने 1,30,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास एक छोटी रेंज में कारोबार किया। कॉमेक्स पर सोना 4,209 डॉलर प्रति औंस के करीब है। आने वाले समय में सोने की चाल अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों पर लिए गए निर्णय से प्रभावित होगी। घरेलू मोर्चे पर भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अनिश्चितता होने के कारण सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में सोना 1,28,500 रुपए से लेकर 1,32,000 रुपए की रेंज में रह सकता है।

--आईएएनएस

एबीएस/