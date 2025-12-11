अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सोने की कीमतों में मामूली बदलाव, चांदी ने बनाया नया ऑल-टाइम हाई

Dec 11, 2025

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। सोने की कीमत में बुधवार को मामूली गिरावट देखी गई, जबकि चांदी ने नया ऑल-टाइम हाई बनाया।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 186 रुपए कम होकर 1,27,788 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,27,974 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

22 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,17,054 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,17,224 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

18 कैरेट सोने की कीमत 95,981 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 95,841 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।

दूसरी तरफ चांदी में मजबूत उछाल देखा गया है। चांदी की कीमत 6,595 रुपए कम होकर 1,85,488 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,78,893 रुपए प्रति किलो हो गई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बदलाव देखा गया है। सोने के 5 फरवरी 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.11 प्रतिशत कम होकर 1,29,960 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के 5 मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.20 प्रतिशत बढ़कर 1,90,320 रुपए प्रति किलो हो गया है।

घरेलू बाजारों की तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में भी मिलाजुला कारोबार हुआ है। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,228.95 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.06 प्रतिशत की तेजी के साथ 61.50 डॉलर प्रति औंस पर थी।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि फेड के ब्याज दरों पर फैसले से पहले सोने में गिरावट देखी गई और यह एमसीएक्स पर 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे बना हुआ है। कॉमेक्स में भी सोने पर दबाव देखा गया है और यह 4,200 डॉलर प्रति औंस के नीचे है। आने वाले समय में सोना 1,27,000 रुपए से लेकर 1,31,500 रुपए की रेंज में रह सकता है।

--आईएएनएस

एबीएस/

