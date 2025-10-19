अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सोना की कीमत एक हफ्ते में 8,000 रुपए से अधिक बढ़ी, चांदी 1.70 लाख रुपए के करीब

Oct 19, 2025, 05:24 PM

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस) सोने की कीमतों में बीते हफ्ते बड़ी तेजी देखने को मिली। इस कारण पीली धातु की कीमत ऑल-टाइम हाई के करीब बनी हुई है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,29,584 रुपए है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 1,21,525 रुपए थी, जो कि सोने की कीमत में 8,059 रुपए की बढ़त को दर्शाता है।

22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,18,699 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,11,317 रुपए था। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 91,144 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 97,188 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।

वहीं, समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत 4,730 रुपए बढ़कर 1,69,230 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,64,500 रुपए प्रति किलो थी।

सोने और चांदी में बढ़त की वजह वैश्विक अस्थिरता माना जा रहा है, जो कि अमेरिकी शटडाउन और टैरिफ के कारण और बढ़ी है।

वैश्विक अनिश्चितता के समय सुरक्षित माने जाने के कारण दुनिया भर में सोने और चांदी की मांग बढ़ जाती है और मांग के मुकाबले सीमित आपूर्ति के कारण इनकी कीमतों में इजाफा होता है।

दुनिया के बड़े निवेश बैंकों में से एक गोल्डमैन सैश का कहना है कि सोना अगले साल तक 5,000 डॉलर प्रतिशत औंस तक जा सकता है, जो कि फिलहाल 4,200 डॉलर प्रति औंस के आसपास है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे रहने के कारण बुलियन मार्केट में लगातार खरीदारी देखी जा रही है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण सरकार से जुड़े डेटा रिलीज नहीं हो रहे हैं, जिससे निवेशक निवेश के लिए सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सोने के लिए सपोर्ट 1,28,000 रुपए और रुकावट 1,33,000 रुपए के आसपास है।

