सोने की चमक बढ़ी, चांदी का दाम फिर 1.55 लाख रुपए प्रति किलो के पार

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को तेजी देखने को मिली, जिससे दोनों मुख्य धातुओं की कीमतों में करीब 2,600 रुपए का इजाफा हुआ।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,811 रुपए बढ़कर 1,25,119 रुपए हो गई है, जो कि पहले 1,23,308 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,14,609 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,12,950 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 18 कैरेट सोने का दाम 92,481 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 93,839 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 2,670 रुपए बढ़कर 1,56,320 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 1,53,650 रुपए प्रति किलो था।

वायदा के साथ हाजिर बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सोने के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.05 प्रतिशत बढ़कर 1,25,156 रुपए हो गया है। चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.37 प्रतिशत बढ़कर 1,56,598 रुपए हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक, सोने का दाम 0.29 प्रतिशत बढ़कर 4,182 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 0.20 प्रतिशत बढ़कर 51.24 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोना एमसीएक्स पर 1,100 रुपए बढ़कर 1,25,000 रुपए पर पहुंच गया है। इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी आना था। आने वाले समय में सोने की दिशा अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा निर्धारित करेगा। छोटी अवधि में सोना 1,23,500 रुपए से लेकर 1,26,500 रुपए की रेंज में रह सकता है।

--आईएएनएस

एबीएस/