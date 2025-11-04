सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। एयर इंडिया ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि एयरलाइन की सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट को तकनीकी खराबी की आशंका के कारण रास्ते में ही लैंड करवाना पड़ा।

एयरलाइन ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, "2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए दिल्ली जाने वाली एआई174 फ्लाइट को लेकर तकनीकी खराबी की आंशका होने पर रास्ते में ही मंगोलिया के उलानबटार में लैंडिंग करनी पड़ी।"

कंपनी ने आगे जानकारी देते हुए बताया, "एयरक्राफ्ट उलानबटार में सुरक्षित रूप से लैंड हो गया है और सभी जरूरी चेकअप किए जा रहे हैं।"

एयर इंडिया के स्पोकपर्सन ने बताया कि एयरलाइन सभी यात्रियों की मदद के लिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रही है और जल्द से जल्द सभी को उनकी मंज़ल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

एयर इंडिया ने यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा, "अचानक पैदा हुई इस स्थिति के कारण यात्रियों को हुई परेशानी के लिए हमें खेद है। एयर इंडिया में, यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

एयर इंडिया फ्लाइट स्टेटस ट्रैकिंग सिस्टम पर दी जा रही जानकारी के अनुसार, एआई174, 2 नवंबर दोपहर 2 बजकर 47 मिनट पर सैन फ्रांसिस्को से रवाना होने के बाद शाम करीब 7 बजकर 40 मिनट पर उलानबटार पर लैंड की गई।

इससे पहले, अक्टूबर में एयर इंडिया की मुंबई से अमेरिका के न्यू जर्सी के शहर न्युवार्क जाने वाली फ्लाइट को उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटना पड़ा था।

एयरलाइन की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया, "22 अक्टूबर को मुंबई से न्युवार्क जाने वाले विमान एआई191 के चालक दल को एक संदिग्ध तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद विमान को मुंबई वापिस लौटाना पड़ा। विमान सुरक्षित रूप से मुंबई वापस आ गया और विमान का आवश्यक निरीक्षण किया जा रहा है।"

--आईएएनएस

