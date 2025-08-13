सोना-चांदी खरीदना हुआ महंगा, दाम करीब 2,000 रुपए तक बढ़े

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। सोना-चांदी की कीमतों में बुधवार को तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट के सोने की कीमत एक बार फिर से एक लाख रुपए के पार चली गई, जबकि चांदी के दाम में 1,900 रुपए से अधिक की तेजी दर्ज की गई।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, 24 कैरेट के सोने की कीमत 427 रुपए बढ़कर 1,00,097 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि बीते मंगलवार को 99,670 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 91,689 रुपए हो गई है, जो कि पहले 91,298 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 75,073 रुपए हो गया है, जो कि पहले 74,753 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

आईबीजेए की ओर से सोने और चांदी की कीमतों को दिन में दो बार सुबह और शाम अपडेट किया जाता है।

चांदी की कीमत 1,962 रुपए बढ़कर 1,15,275 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,13,313 रुपए प्रति किलो थी।

वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में तेजी दर्ज की गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 3 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.23 प्रतिशत बढ़कर 1,00,390 रुपए और चांदी के 5 सितंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1.29 प्रतिशत बढ़कर 1,15,203 रुपए थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है। कॉमैक्स पर सोना करीब 0.24 प्रतिशत बढ़कर 3,406.50 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.55 प्रतिशत गिरकर 38.58 डॉलर प्रति औंस पर थी।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा कि डॉलर में गिरावट और अमेरिका में महंगाई के कमजोर आंकड़ों (जिसने सितंबर में ब्याज दर कटौती की संभावना को बढ़ा दिया है) के कारण गोल्ड एक लाख रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है।

वहीं, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि अमेरिका में महंगाई दर कम हुई है, जिसने रेट कट की संभावना को बढ़ाया है। कॉमैक्स पर सोना 18 डॉलर बढ़कर 3,365 डॉलर प्रति औंस हो गया है। हालांकि, मजबूत रुपए के कारण सोने की कीमतें एक दायरे में हैं। निकट अवधि में सोना 99,500 रुपए से 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रह सकता है।

