सोना-चांदी खरीदना हुआ महंगा, लगातार दूसरे दिन बढ़ी कीमतें

नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। सोना-चांदी की कीमतों में शुक्रवार को तेजी दर्ज की गई। यह लगातार दूसरा दिन है, जब कीमती धातुओं की कीमतों में मजबूत देखने को मिली है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, 24 कैरेट के सोने की कीमत 211 रुपए बढ़कर 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि बीते गुरुवार को 99,147 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 91,012 रुपए हो गई है, जो कि पहले 90,819 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 74,519 रुपए हो गया है, जो कि पहले 74,360 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

आईबीजेए की ओर से सोने और चांदी की कीमतों को दिन में दो बार सुबह और शाम अपडेट किया जाता है।

चांदी की कीमत 1,216 रुपए बढ़कर 1,13,906 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,12,690 रुपए प्रति किलो थी।

हालांकि, वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 3 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.18 प्रतिशत कम होकर 99,260 रुपए और चांदी के 5 सितंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.18 प्रतिशत कम होकर 1,13,498 रुपए थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमत में कमजोरी देखी गई है। कॉमैक्स पर सोना करीब 0.41 प्रतिशत कमहोकर 3,367 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.77 प्रतिशत गिरकर 37.79 डॉलर प्रति औंस पर थी।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतें पूरे हफ्ते एक दायरे में थी, लेकिन कॉमैक्स में गोल्ड 3,400 डॉलर प्रति औंस से नीचे आने और रुपए के मजबूत प्रदर्शन के कारण घरेलू कीमतों में 800 रुपए की गिरावट देखी गई है। गिरावट के बावजूद सेंटीमेंट सकारात्मक बना हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि तकनीकी मोर्चे पर सोने के लिए सपोर्ट 98,500 रुपए से लेकर 98,000 रुपए के बीच है, जबकि रुकावट का स्तर 1,01,500 रुपए से लेकर 1,02,000 रुपए के बीच मौजूद है।

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 23,196 रुपए या 30.45 प्रतिशत बढ़कर 99,358 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 27,889 रुपए या 32.42 प्रतिशत बढ़कर 1,13,906 रुपए पर पहुंच गया है।

