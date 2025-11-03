सोने-चांदी की कीमतों में स्थिरता का संकेत, इस हफ्ते मिलाजुला रहा प्रदर्शन

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। सोने और चांदी की कीमतों में बड़े उतार-चढ़ाव के बाद स्थिरता के संकेत मिलते दिख रहे हैं और इस हफ्ते दोनों कीमती घातुओं के दाम एक सीमित दायरे में रहे हैं।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,770 रुपए है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 1,21,518 रुपए थी। इस दौरान सोने की कीमतों में केवल 748 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई।

22 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,10,625 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,11,310 रुपए था। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 91,139 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 90,578 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।

सोने को उलट चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। हालांकि, यह काफी सीमित रही। इस हफ्ते चांदी की कीमत 2,092 रुपए बढ़कर 1,49,125 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,47,033 रुपए प्रति किलो थी।

जानकारों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में हाल के समय में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था। ऐसे में इस हफ्ते कीमतों का एक सीमित दायरे में रहना, सोने और चांदी के दाम में स्थिरता का संकेत है।

जानकारों ने आगे कहा कि सोने के लिए सपोर्ट 1,18,000 रुपए और रुकावट का स्तर 1,24,000 रुपए पर है। बाजार अमेरिका-चीन और अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर स्पष्टता का इंतजार कर रहा है और यह व्यापार समझौते आने वाले समय में सोने को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में हलचल पहले के मुकाबले कम हो गई है। कॉमेक्स पर सोना बीते एक हफ्ते से 4,000 डॉलर प्रति औंस के करीब और चांदी 46-48 डॉलर प्रति औंस की रेंज में बनी हुई है।

--आईएएनएस

एबीएस/