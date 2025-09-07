सोना बीते एक हफ्ते में करीब 4,000 रुपए हुआ महंगा, चांदी 1.23 लाख रुपए के पार

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। सोने और चांदी की कीमतों में बीते हफ्ते बड़ी तेजी देखने को मिली। इस कारण सोने का दाम 1.06 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 1.23 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गया है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,06,338 रुपए है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 1,02,388 रुपए थी, जो कि सोने की कीमत में 3,950 रुपए की बढ़त को दर्शाता है।

22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 97,406 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 93,787 रुपए था। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 76,791 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 79,754 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।

वहीं, समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत 5,598 रुपए बढ़कर 1,23,170 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,17,572 रुपए प्रति किलो थी।

सोने और चांदी में बढ़त की वजह वैश्विक अस्थिरता माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई देशों पर टैरिफ लगाए जाने के कारण ग्लोबल स्तर पर अनिश्चितता में इजाफा हुआ है।

वैश्विक अनिश्चितता के समय सुरक्षित माने जाने के कारण दुनिया भर में सोने और चांदी की मांग बढ़ जाती है और मांग के मुकाबले सीमित आपूर्ति के कारण इनकी कीमतों में इजाफा होता है।

एलकेपी कमोडिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोना एमसीएक्स पर 1,06,700 रुपए पर और कॉमैक्स पर गोल्ड 3,550 डॉलर पर है। अब निवेशकों का फोकस फेड की सितंबर की मीटिंग पर है, जहां रेट कट की अपेक्षा की जा रही है। दूसरी तरफ टैरिफ मांग को बढ़ावा दे रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि सोने का सेटअप सकारात्मक बना हुआ है। अगर कीमतें 1,06,450 रुपए के ऊपर बनी रहती हैं और यह सोने को रुकावट के स्तर 1,07,260 रुपए तक ले जा सकती है।

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 30,176 रुपए या 39.62 प्रतिशत बढ़कर 1,06,338 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 37,153 रुपए या 43.19 प्रतिशत बढ़कर 1,23,170 रुपए पर पहुंच गया है।

