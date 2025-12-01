सोलर रेडिएशन से बचने के लिए भारत के सभी ऑपरेशनल ए320 एयरक्राफ्ट का पूरा हुआ सॉफ्टवेयर अपडेट : डीजीसीए

नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने रविवार को ऐलान किया कि सभी भारतीय एयरलाइन ने अपने ऑपरेशनल ए320 एयरक्राफ्ट में जरूरी सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरे कर लिए हैं।

सभी एयरलाइन की ओर से यह कदम सोलर रेडिएशन के जोखिम से बचने के लिए उठाया गया है, जो कि फ्लाइट कंट्रोल डेटा को प्रभावित कर सकता है।

डीजीसीए के मुताबिक, इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से ऑपरेट किए जाने वाले 323 ए-320 एयरक्राफ्ट का सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया है।

इसमें इंडिगो के सभी 200 विमान, एयर इंडिया के 113 में से 100 विमान और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 25 में से 23 विमान शामिल हैं।

डीजीसीए अधिकारियों ने बताया कि एयर इंडिया के चार विमान वर्तमान में बेस मेंटेनेंस के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें वहीं अपग्रेड किया जाएगा, जबकि नौ अन्य विमानों को अपग्रेड की आवश्यकता नहीं है।

वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस के दो विमान रखरखाव के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें उनके पट्टेदारों को वापस कर दिया जाएगा।

यह सॉफ्टवेयर अपग्रेड शुक्रवार को एयरबस की ओर से जारी एक चेतावनी के बाद किया गया है। इसमें निर्माता ने कहा था कि सोलर फ्लेयर्स जैसी तेज सोलर गतिविधि के दौरान, विमान का एलिवेटर और ऐलेरॉन कंप्यूटर (ईएलएसी) कुछ समय के लिए खराब हो सकता है।

इसके बाद डीजीसीए ने शनिवार को निर्देश जारी करते हुए भारतीय एविशएन कंपनियों से बिना किसी देरी के सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने को कहा।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक्स पर एक बयान में कहा कि उसने अपने ए320 बेड़े की एहतियाती जांच आवश्यक समय सीमा के भीतर पूरी कर ली है।

एयरलाइन ने आगे कहा कि उसकी इंजीनियरिंग, संचालन और उड़ान सुरक्षा टीमों के बीच मजबूत समन्वय और एयरबस एवं नियामकों के सहयोग से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि उड़ान संचालन न्यूनतम व्यवधान के साथ जारी रहे।

डीजीसीए अधिकारियों ने कहा कि अब अपग्रेड कार्य पूरा हो गया है और भारत में संचालित संपूर्ण ए320 बेड़ा सुरक्षित है और अंतरराष्ट्रीय उड़ान नियमों के अनुरूप है।

