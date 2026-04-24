नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सुजुकी मोटर के सीईओ तोशिहिरो सुजुकी से मुलाकात की। इस दौरान सीईओ ने भरोसा दिलाया कि कंपनी राज्य में अपने निवेश को आगे भी बढ़ाती रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी सिर्फ भारत की तरक्की में ही नहीं, बल्कि हरियाणा के विकास में भी अहम योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

सैनी ने यह भी बताया कि जापान और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए जापान में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने तोशिहिरो सुजुकी को 20 जून को टोक्यो यूनिवर्सिटी में होने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने हमेशा सुजुकी मोटर का साथ दिया है, और उन्हें पूरा भरोसा है कि कंपनी आगे भी राज्य में निवेश करती रहेगी।

उन्होंने यह भी बताया कि सुजुकी मोटर राज्य सरकार से एसजीएसटी इंसेंटिव पाने वाली एकमात्र कंपनी है।

जवाब में सीईओ तोशिहिरो सुजुकी ने कहा कि कंपनी भारत में हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों पर खास ध्यान दे रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर भविष्य में सुजुकी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने और नया प्लांट लगाने का फैसला करती है तो हरियाणा उनकी पहली पसंद होगा।

उन्होंने राज्य सरकार के साथ लगातार अच्छे संवाद और सहयोग की जरूरत पर भी जोर दिया।

भारत में सुजुकी के शुरुआती समय (1982-83) को याद करते हुए सीईओ ने कहा कि भारत और जापान के काम करने के तरीके अलग होने के बावजूद दोनों देशों में काफी समानताएं हैं, जिससे सहयोग मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान में जून में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया जाएगा, ताकि जापान और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक सहयोग और बढ़ सके।

उन्होंने सुजुकी सीईओ से अनुरोध किया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और जापान की किसी प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था के बीच सहयोग करवाया जाए, ताकि जापानी लोगों की ज्यादा भागीदारी इस कार्यक्रम में हो सके। सीईओ तोशिहिरो सुजुकी ने इस प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही।

उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) क्षेत्र में भी बड़े कदम उठा रही है और इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजना है।

सुजुकी का लक्ष्य नौ बायोगैस प्लांट लगाने का है, जिनमें से दो पहले ही शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी हरियाणा के खरखौदा प्लांट में मजबूत हाइब्रिड वाहन भी बनाएगी।

उन्होंने उत्पादन और बिक्री को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा, जिस पर मुख्यमंत्री ने पूरी मदद का भरोसा दिया।

--आईएएनएस

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