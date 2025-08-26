सुजुकी भारत में अगले 5-6 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। ग्लोबल सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशीहिरो सुजुकी ने मंगलवार को ई-विटारा के उद्घाटन समारोह में कहा कि सुजुकी अगले पांच से छह वर्षों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।

सुजुकी के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस निवेश का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाना, नए मॉडल को लॉन्च करना और कंपनी के मार्केट शेयर को बनाए रखना है।

जापानी कंपनी पहले ही भारत में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है और इससे वैल्यू चेन में 11 लाख डायरेक्ट नौकरियां पैदा हुई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर में सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक वाहन'ई-विटारा' को झंडी दिखाई।

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। इससे देश में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत हो गई है।

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस प्लांट में बनी ई-विटारा के पहले बैच को पिपावाव बंदरगाह से यूरोपीय क्षेत्र में भेजा जाएगा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम शामिल हैं।

सुजुकी के प्रेसिडेंट ने कहा कि गुजरात स्थित यह संयंत्र जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में से एक बन जाएगा, जिसकी क्षमता 10 लाख यूनिट होगी। कंपनी का लक्ष्य इस प्लांट से आपूर्ति के माध्यम से भारत और वैश्विक बाजारों में ग्राहकों की सेवा करना है।

उन्होंने आगे कहा, "हमने अपनी पहली ईवी ई-विटारा के निर्माण के लिए इस संयंत्र को चुना है और हमने इस प्लांट को एक वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित किया है। हम इस "मेड-इन-इंडिया ईवी" का निर्यात जापान और यूरोप सहित 100 से अधिक देशों में करेंगे।"

--आईएएनएस

एबीएस/