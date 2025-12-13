SAIL Sales Growth : सेल की बिक्री नवंबर में 27 प्रतिशत बढ़ी, रिटेल बिक्री में आया 69 प्रतिशत का उछाल

नई दिल्ली: सरकारी क्षेत्र की कंपनी स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने शनिवार को अपने मासिक प्रदर्शन की जानकारी दी। नवंबर में कंपनी की बिक्री में सालाना आधार पर 27 प्रतिशत का उछाल देखा गया है।

कंपनी ने बयान में कहा कि रिटेल बिक्री मात्रा नवंबर 2025 में 69 प्रतिशत बढ़कर 0.14 मिलियन टन हो गई है, जो कि पिछले साल नवंबर में 0.084 मिलियन टन थी।

सरकारी स्टील कंपनी ने कहा कि बिक्री में बढ़त व्यापक देखी गई है और सभी श्रेणियों ने मजबूत प्रदर्शन किया है, जिसमें घरेलू बिक्री योग्य स्टील और डोर डिलीवरी ने ब्रिकी में अहम योगदान दिया है।

इसके अलावा सेल नवंबर में देश में टीएमटी बार की बिक्री में शीर्ष पर रहा है।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर 2025 अवधि में कंपनी की कुल बिक्री 12.7 मिलियन टन रही है, जिसमें पिछले साल की समान अवधि की बिक्री 11.1 मिलियन टन के मुकाबले 14 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है।

कंपनी ने अपने इस मजबूत प्रदर्शन का श्रेय एक अच्छी सेल्स स्ट्रैटेजी और मार्केट में सेल टीम की लगातार कोशिशों को दिया।

अच्छे प्रदर्शन के बावजूद नवंबर में कंपनी के सामने कई चुनौतियां थीं, जिनमें ग्लोबल कीमतों का दबाव और अलग-अलग ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी की अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों से होने वाली मांग में उतार-चढ़ाव शामिल हैं।

अप्रैल-नवंबर अवधि में रिटेल चैनल के जरिए होने वाली बिक्री बढ़कर 0.97 मिलियन टन हो गई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि की बिक्री 0.86 मिलियन टन से 13 प्रतिशत अधिक है।

सरकारी स्टील कंपनी ने कहा कि इस ग्रोथ को देश भर में चल रहे ब्रांड प्रमोशन कैंपेन से भी समर्थन प्राप्त है।

यह नतीजे ग्राहक केंद्रित कोशिशों, मार्केट लीडरशिप और मुश्किल ग्लोबल हालात में ऑपरेशनल एक्सीलेंस को दिखाते हैं।

सेल के अनुसार, अक्टूबर में सेल ने इंडियन नेवी में शामिल किए गए आईएनएस एंड्रोथ के लिए स्पेशल ग्रेड स्टील की पूरी जरूरत को पूरा किया, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की देश की यात्रा में एक गर्व का मील का पत्थर है।

सेल ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे आठ एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी, जिसमें आईएनएस अर्नाला और एंड्रोथ शामिल हैं, के लिए स्पेशल ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है, जिसमें एचआर शीट्स और प्लेट्स शामिल हैं।

