सिग्नेचर ग्लोबल की मनमानियों से परेशान फ्लैट खरीदार, कहा - करोड़ों रुपए लेकर भी नहीं दी सुविधा

गुरुग्राम, 15 अगस्त (आईएएनएस)। सेक्टर-37 में मौजूद सिग्नेचर ग्लोबल पार्क के निवासियों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को बिल्डर की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। निवासियों का कहना है कि फ्लैट की बिक्री के समय बिल्डर की ओर से 24 मीटर रोड से कनेक्टिविटी से लेकर अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एवं बेहतर मेंटेनेंस का वादा किया गया था, लेकिन कोई वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

सिग्नेचर ग्लोबल पार्क के निवासियों का आरोप है कि बिल्डर ने करोड़ों रुपए लेकर भी कोई सुविधा नहीं दी है और उन्हें अपने आशियाने में जाने के लिए भी रास्ता नहीं दिया गया है।

निवासियों ने बताया कि बिल्डर ने 24 मीटर रोड से कनेक्टिविटी का वादा किया था, लेकिन 1300 निवासियों के पास अपने घर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बच्चों को स्कूल से आने-जाने में भी दिक्कत होती है।

सिग्नेचर ग्लोबल पार्क में निवासी मोनिका ने मीडिया से बातचीत करते हुए कि यहां मेंटेनेंस की कोई सुविधा नहीं है। रोड से कनेक्टिविटी से लेकर महिलाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

सिग्नेचर ग्लोबल पार्क में जे-56 में थर्ड फ्लोर पर रहने वाले आशुतोष ओझा ने बताया कि यहां कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है, ओला-उबर आदि नहीं आती है। ऐसे में अगर किसी को कोई इमरजेंसी आ जाए, तो यहां से निकलना काफी मुश्किल है।

वहीं, एक अन्य निवासी ने कहा कि हमने सिग्नेचर ग्लोबल से प्लैट एक बड़ा ब्रांड समझ कर लिया था, लेकिन यहां कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किसी स्थानीय बिल्डर से भी खराब है। मैंने यहां मेंटेनेंस के एडवांस में एक लाख रुपए दिए हैं, लेकिन शनिवार को मैंने किसी काम के लिए मेंटेनेंस को कॉल किया था। उन्होंने जवाब दिया कि सैलरी न मिलने के बाद कारण स्ट्राइक पर हैं।

निवासियों ने कहा कि वे बिल्डर की मनमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। साथ ही कहा कि प्रशासन से मांग की है कि वह बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें उनके अधिकार दिलाए।

--आईएएनएस

एबीएस/