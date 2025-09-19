सॉफ्टबैंक विजन फंड ने 20 प्रतिशत वर्कफोर्स की छंटनी की, एआई पर फोकस करेगी कंपनी

नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)। जापानी निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रुप के विजन फंड ने अपने करीब 20 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी की है। इसकी वजह संस्थापक मासायोशी सोन ने 100 बिलियन डॉलर के फंड का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की ओर स्थानांतरित कर दिया है।

कई रिपोर्टों के अनुसार, विजन फंड के 282 कर्मचारियों में से 50 से ज्यादा को नौकरी से निकाले जाने की आशंका है।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला संगठन की दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है, जिसमें एआई और अग्रणी तकनीकों में जरूरी निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मासायोशी सोन की एआई योजनाओं में ओपनएआई में लगभग 30 अरब डॉलर का निवेश और चिप डिजाइनर एम्पीयर कंप्यूटिंग के अधिग्रहण के लिए 6.5 अरब डॉलर का सौदा शामिल है, जो नियामकीय जांच का सामना कर रहा है। सॉफ्टबैंक ने अब तक ओपनएआई में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया है।

कंपनी ने अमेरिका में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रस्तावित 500 अरब डॉलर की स्टारगेट पहल में ओपनएआई और ओरेकल के साथ साझेदारी की है और टीएसएमसी के साथ 1 ट्रिलियन डॉलर के एआई औद्योगिक पार्क पर विचार कर रही है।

2017 में लॉन्च किए गए विजन फंड में मार्च 2020 में अपने पीक पर 474 कर्मचारी थे। सॉफ्टबैंक ने बड़े एआई निवेशों के लिए पैसा जुटाने हेतु अपनी परिसंपत्तियों को कम कर दिया है और अपने कर्मचारियों की संख्या में 40 प्रतिशत की कटौती की है।

पिछले महीने, सॉफ्टबैंक ने एक प्रतिभूति खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत सॉफ्टबैंक इंटेल में 2 अरब डॉलर का निवेश करेगा। दोनों कंपनियों ने कहा कि उन्होंने अमेरिका में उन्नत प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर नवाचार में निवेश करने की अपनी प्रतिबद्धता को और गहरा किया है।

मासायोशी ने कहा कि यह रणनीतिक निवेश कंपनी के इस विश्वास को दर्शाता है कि उन्नत सेमीकंडक्टर निर्माण और आपूर्ति अमेरिका में और बढ़ेगी, जिसमें इंटेल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

