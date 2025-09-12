अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सिएट ने जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को देने का ऐलान किया, सभी सेगमेंट के टायरों की कीमतें कम होंगी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 12, 2025, 11:27 AM

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। भारत की दिग्गज टायर कंपनी सिएट लिमिटेड ने शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को ट्रांसफर करने का ऐलान किया।

सिएट ने प्रेस रिलीज में कहा कि कंपनी जीएसटी का 100 प्रतिशत फायदा ग्राहकों को ट्रांसफर करेगी।

कंपनी की ओर से अपने सभी उत्पादों पर जीएसटी में कटौती की गई है और नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी।

सरकार ने नए न्यूमेटिक टायरों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि अब ट्रैक्टर टायरों और ट्यूबों पर पांच प्रतिशत जीएसटी दर लागू होगी।

सिएट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ अर्नब बनर्जी ने जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने को एक समयोचित और प्रगतिशील निर्णय बताया।

बनर्जी ने कहा, "जीएसटी की कम दरों से टायर उद्योग और उपभोक्ताओं, दोनों को बहुत लाभ होगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए वाहन के स्वामित्व और संचालन की लागत कम होगी और टायरों को बदलना अधिक किफायती हो जाएगा।"

उन्होंने कहा कि टायरों को समय पर बदलने से हमारी सड़कें भी सुरक्षित होंगी। इस कदम से औपचारिकता और बेहतर अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इस क्षेत्र में सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

उद्योग सूत्रों के अनुसार, प्रतिस्थापन मांग के चलते इस वित्तीय वर्ष में घरेलू टायर उद्योग में 7-8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। शहरी मांग कम होने के बावजूद, प्रतिस्थापन मांग को अनुकूल ग्रामीण रुझान, त्योहारी मांग और उपभोग पर अपेक्षित ब्याज दरों में कटौती जैसे कारकों से समर्थन मिलने की संभावना है।

यह वृद्धि क्षमता विस्तार में निरंतर निवेश, बेहतर विनिर्माण दक्षता और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से भी प्रेरित है।

भारत के जीएसटी सुधारों से मुद्रास्फीति में 75 आधार अंकों तक की कमी आने तथा उपभोग व्यय में 1 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...