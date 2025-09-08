अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सेबी ने इक्विटी और डेरिवेटिव्स सेगमेंट के लिए सेटलमेंट की संशोधित तारीखें जारी कीं

Sep 08, 2025, 06:39 PM

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को क्लियरिंग कॉरपोरेशनों द्वारा 5 और 8 सितंबर, 2025 को घोषित सेटलमेंट हॉलिडे के मद्देनजर इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए संशोधित सेटलमेंट शेड्यूल की घोषणा की है।

पैगम्बर मुहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाली ईद-ए-मिलाद के कारण 5 और 8 सितंबर को बाजार में सेटलमेंट हॉलिडे था।

हालांकि, इस दौरान शेयर बाजार खुला और दिन के दौरान हुए सभी लेनदेन का निपटान आने वाले वर्किंग-डे में किया जाएगा, क्योंकि सेटलमेंट हॉलिडे के कारण एनएसडीएल और सीडीएसएल बंद थे।

सेबी के अनुसार, 4 सितंबर (गुरुवार) और 5 सितंबर (शुक्रवार) के कारोबारी दिनों के लिए नकद और प्रतिभूति उधार एवं उधार प्रणाली (एसएलबीएम) सेगमेंट का निपटान 9 सितंबर (मंगलवार) को किया जाएगा।

8 सितंबर (सोमवार) और 9 सितंबर (मंगलवार) को होने वाले कारोबार का निपटान 10 सितंबर (बुधवार) को पूरा किया जाएगा।

डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए, 4, 5 और 8 सितंबर को होने वाले सौदों का निपटान 9 सितंबर (मंगलवार) को किया जाएगा।

सेबी ने कहा कि इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य त्योहारी अवकाश के दौरान सौदों की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करना और बाजार सहभागियों को समय पर सूचना प्रदान करना है।

भारतीय शेयर बाजार कारोबारी सत्र में हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। दिन के अंत में सेंसेक्स 76.54 अंक या 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,787.30 और निफ्टी 32.15 अंक या 0.13 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,773.15 पर था।

बाजार में तेजी का नेतृत्व ऑटो इंडेक्स ने किया। निफ्टी ऑटो 3.30 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक (0.49 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (0.37 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (0.46 प्रतिशत) और निफ्टी कंजप्शन (0.49 प्रतिशत) की तेजी के साथ बंद हुआ।

दूसरी तरफ निफ्टी आईटी (0.94 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (0.27 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (0.21 प्रतिशत) और निफ्टी सर्विसेज (0.16 प्रतिशत) की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए।

