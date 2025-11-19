सी-डॉट ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एमओयू पर किए हस्ताक्षर, अमरावती क्वांटम वैली पहल में लेगा भाग

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। संचार मंत्रालय की ओर से मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार, टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) ने अमरावती क्वांटम वैली (एक्यूवी) पहल में भाग लेने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह एमओयू सीआईआई पार्टनरशिप समिट के 30वें एडिशन के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार के आईटी मंत्री नारा लोकेश की उपस्थिति में एक्सचेंज किया गया है।

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से भारत के क्वांटम भविष्य को आकार देने की दिशा में एक्यूवी की स्थापना की पहल के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह परियोजना अमरावती में स्थित है और इसमें राज्य-स्तरीय भागीदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल हैं।

अमरावती क्वांटम वैली का उद्देश्य हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टैलेंट नर्चरिंग और रिसर्च एक्सीलेंस को एक साथ लाकर एक इंटीग्रेटेड क्वांटम इकोसिस्टम को तैयार करना है।

मंत्रालय के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार और सी-डॉट के बीच इस साझेदारी के जरिए सी-डॉट की ओर से राज्य की अमरावती क्वांटम वैली में क्वांटम कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन और इससे जुड़े एरिया जैसे प्राइवेसी एन्हांस्मेंट टेक्नोलॉजी (पीईटीज) में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया है।

क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सी-डॉट की विशेषज्ञता भारत में उभरते प्लेयर्स की जरूरी संसाधनों और स्किल डेवलपमेंट की जरूरत को पूरा करने में मदद करेगी। सी-डॉट क्वांटम सिक्योरिटी सॉल्यूशन के नेशनल क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) से जुड़े क्षेत्रों में रिसर्च और टेस्टिंग को सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही, केंद्र के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) फ्रेमवर्क के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सी-डॉट पीईटीज के डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करेगा।

सी-डॉट क्वांटम कम्युनिकेश सिस्टम के लिए कॉस्ट-इफेक्टिव सब-कंपोनेंट डेवलपमेंट भी सुनिश्चित करेगा। सी-डॉट एक्यूवी मेनडेट को मजबूत करते हुए, क्वांटम-सेफ इकोसिस्टम और देश में डिजिटल प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को बढ़ावा देते हुए क्वांटम सिक्योरिटी के लिए एक इंटीग्रेटेड टेस्टबेड को भी स्थापित करेगा।

सी-डॉट सरकार के दूरसंचार विभाग का एक आरएंडडी सेंटर है, जो कि स्वदेशी टेलीकॉम सॉल्यूशन के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम करता है। साथ ही, देश की स्ट्रैटेजिक और सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कटिंग-एज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को स्थापित करता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/