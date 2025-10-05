रूसी उद्यमियों से मिले मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा, कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रहे भारतीयों से की मुलाकात

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के वस्त्र एवं विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने अपने विदेश दौरे पर रूस के प्रमुख कपड़ा केंद्र इवानोवो क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने रूस के कपड़ा कारखाने में काम कर रहे भारतीय नागरिकों से मुलाकात की।

पबित्रा मार्गेरिटा ने अपने रूस दौरे के अनुभव को साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "रूस के उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद, शुक्रवार को रूस के प्रमुख कपड़ा केंद्र इवानोवो क्षेत्र के अधिकारियों के साथ एक रचनात्मक बैठक हुई। कच्चे माल, मानव संसाधन, शैक्षणिक सहयोग और तकनीकी वस्त्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।"

वहीं एक अन्य पोस्ट में भारतीय श्रमिकों से मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, "रूस के इवानोवो क्षेत्र में एक कपड़ा कारखाने में कार्यरत भारतीय श्रमिकों से बातचीत करने का अवसर मिला। उनके योगदान की सराहना की और ई-माइग्रेट प्रणाली के माध्यम से विदेशों में कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल भारतीय श्रमिकों की सुरक्षित, कानूनी और व्यवस्थित आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।"

बता दें, केंद्रीय वस्त्र एवं विदेश राज्य मंत्री 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक रूस की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूसी संघ के उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के साथ-साथ वस्त्र एवं परिधान उद्योग के उद्यमियों के रूसी संघ के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें व्यापार, उद्योग और वस्त्र क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और भारतीय एवं रूसी व्यवसायों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही।

रूस में उन्होंने "भारत का सर्वश्रेष्ठ - भारतीय परिधान एवं वस्त्र मेला" का उद्घाटन किया। यह विशेष प्रदर्शनी और क्रेता-विक्रेता बैठक भारतीय निर्यातकों के लिए रूस और सीआईएस बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी।

इस मेले में करीब 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेले में शामिल होने वाली कंपनियों ने हथकरघा और हस्तशिल्प से लेकर घरेलू साज-सज्जा, कालीन, लिनन, सेब और परिधानों तक के उत्पादों का प्रदर्शन किया। यह मेला हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) द्वारा आयोजित किया गया।

-- आईएएनएस

केके/एएस