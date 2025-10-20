अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

रूस-भारत तेल व्यापार को लेकर नहीं थम रही ट्रंप की धमकी, फिर दी नई टैरिफ लगाने की चेतावनी

Oct 20, 2025, 11:05 AM

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और रूस के बीच की दोस्ती चुभ रही है। तभी तो रूस और भारत के बीच तेल व्यापार को रोकने के लिए वह बार-बार टैरिफ की धमकी दिए जा रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को एक नई टैरिफ धमकी दी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो वह भारत पर नई टैरिफ लगाने पर विचार कर सकते हैं।

हाल ही में ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने कहा था कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि, भारत की ओर से इस दावे से साफ इनकार कर दिया गया था। भारत ने कहा था कि उसकी ट्रंप से कोई बात नहीं हुई।

इसे लेकर अमेरिकी मीडिया ने राष्ट्रपति से सवाल पूछा, "ऐसी खबरें हैं और आप जानते हैं, आपने हाल ही में एक फोन कॉल में भी इसका जिक्र किया था, जिसमें भारत ने कहा था कि वह रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन भारत ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी।"

इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाब दिया, "अगर उन्होंने ऐसा कहा है, तो वे भारी टैरिफ चुकाते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा है। नहीं, मैंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की थी और उन्होंने कहा था कि वे रूसी तेल खरीदने का मामला नहीं करेंगे, तो बस।"

इस पर अमेरिकी मीडिया ने फिर से भारत के इनकार को लेकर सवाल किया, जिस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वे ऐसा कहना चाहते हैं, तो वे भारी टैरिफ चुकाते रहेंगे और वे ऐसा नहीं करना चाहते।

ट्रंप के इस बयान पर भारतीय कूटनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदने का सिलसिला नहीं रोका। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही है। भारत का तर्क है कि वह अपने नागरिकों के हितों के लिए सस्ता तेल खरीद रहा है और इस पर कोई भी देश सवाल नहीं उठा सकता।

दूसरी ओर ट्रंप का यह बयान भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा को लेकर नई बहस छेड़ रहा है। एक ओर दोनों देश रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं, वहीं इस तरह की धमकियां दोनों देशों के बीच अविश्वास का माहौल भी बना सकती हैं।

