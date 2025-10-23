रुपए में स्थिरता का असर! ग्लोबल फंड्स ने भारतीय बॉन्ड्स की खरीद को 46 गुना बढ़ाया

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। विदेशी निवेशकों ने भारत सरकार के बॉन्ड की खरीद को इस हफ्ते 46 गुना बढ़ा दिया है। यह दिखाता है कि विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर विश्वास बढ़ रहा है।

क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक, ग्लोबल फंड्स ने बीते हफ्ते विदेशियों के लिए उपलब्ध 55.51 अरब रुपए (631 मिलियन डॉलर) के डेट फंड खरीदे हैं। इससे पिछले हफ्ते यह आंकड़ा 1.21 अरब रुपए था।

यह खरीदारी ऐसे समय पर देखी गई है, जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रुपए को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है और इस कारण बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब एक प्रतिशत की तेजी देखी गई थी।

आरबीआई के दखल के बाद रुपया अपने रिकॉर्ड लो से लगातार मजबूत हो रहा है और इससे भारतीय बॉन्ड्स पर रिटर्न भी बढ़ रहा है और यह लगातार दूसरा महीना होगा, जब भारतीय बॉन्ड्स अन्य उभरते हुए बाजारों के प्रतिद्वंद्वी बॉन्ड्स से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 वर्षों की यील्ड करीब 6.5 प्रतिशत के आसपास है, जो कि रीजन में सबसे अधिक है।

बीते शुक्रवार तक के पांच दिनों में रुपए में चार महीनों की सबसे बड़ी तेजी देखी गई,क्योंकि केंद्रीय बैंक ने ऑफशोर और ऑनशोर दोनों ही बाजारों में रुपए को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। इससे डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट को साल की शुरुआत से अब तक 2.6 प्रतिशत तक सीमित करने में मदद मिली है। यह अभी भी इंडोनेशियाई रुपिया के बाद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एशियाई मुद्रा है।

एसीई म्यूचुअल फंड के 20 अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार, टॉप 10 अंतरराष्ट्रीय फंड्स का एक वर्ष का रिटर्न 33 प्रतिशत से 72 प्रतिशत के बीच रहा है।

इसकी तुलना में, इसी अवधि के दौरान बेंचमार्क निफ्टी केवल 5.7 प्रतिशत का रिटर्न दिया।

मिराए एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ एफओएफ एक साल में 71.78 प्रतिशत के शानदार रिटर्न के साथ लिस्ट में टॉप पर रहा।

इसके बाद इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स एफओएफ रहा, जिसने ग्लोबल कंज्यूमर ब्रांड और डिजिटल कॉमर्स कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन का लाभ उठाते हुए 52.65 प्रतिशत का रिटर्न दिया।

--आईएएनएस

एबीएस/