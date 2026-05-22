अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

रुपए में मजबूती के चलते भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद, सेंसेक्स में 232 अंकों की बढ़त

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 22, 2026, 10:55 AM

मुंबई, 22 मई (आईएएनएस)। घरेलू मुद्रा के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत होने और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों में तेजी के चलते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ।

इस दौरान, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 231.99 अंकों यानी 0.31 प्रतिशत की तेजी के साथ 75,415.35 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 64.60 अंक यानी 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,719.30 पर बंद हुआ।

व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप 0.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

सेक्टरवार देखें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक (1.49 प्रतिशत की तेजी), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (1.13 प्रतिशत की तेजी) और निफ्टी बैंक (1.15 प्रतिशत की तेजी) ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि निफ्टी हेल्थकेयर (1.52 प्रतिशत की गिरावट), निफ्टी मीडिया (1.47 प्रतिशत की गिरावट) और निफ्टी फार्मा (1.27 प्रतिशत की गिरावट) में गिरावट दर्ज की गई।

निफ्टी50 इंडेक्स में ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो और एशियन पेंट्स के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली और ये टॉप गेनर्स में शामिल रहे, जबकि इसके विपरीत मैक्स हेल्थ, सन फार्मा, ओएनजीसी, आईटीसी और पावरग्रिड दिन के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों में शामिल रहे।

इस दौरान, बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप पिछले सत्र के 462 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 463 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे निवेशकों को इस सत्र में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ।

अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते तेल मूल्य सूचकांक ब्रेंट क्रूड में 2 प्रतिशत से अधिक की उछाल आई और यह 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार करता नजर आया। कई राजनयिक प्रयासों के बावजूद, दोनों पक्ष विवाद के प्रमुख मुद्दों को सुलझाने में विफल रहे हैं।

वहीं, भारतीय मुद्रा में डॉलर के मुकाबले 51 पैसे की मजबूती आई और यह इंट्राडे में 95.69 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। गुरुवार को यह 96.20 डॉलर प्रति डॉलर पर बंद हुई।

--आईएएनएस

डीबीपी

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