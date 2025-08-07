अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

रेपो रेट पर आरबीआई के फैसले के बाद शेयर बाजार लाल निशान में बंद, मिडकैप और स्मॉलकैप में हुई बिकवाली

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 07, 2025, 10:51 AM

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेस्क 166.26 अंक या 0.21 प्रतिशत की कमजोर के साथ 80,543.99 और निफ्टी 75.35 अंक या 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,574.20 पर था।

आरबीआई की ओर से एमपीसी के फैसलों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उसे 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है।

लार्जकैप की अपेक्षा अधिक गिरावट स्मॉलकैप और मिडकैप में हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 457.10 अंक या 0.80 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 56,749.75 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 201.95 अंक या 1.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,662.60 पर था।

सेक्टोरल आधार पर ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, एनर्जी, इन्फ्रा, कमोडिटी और सर्विसेज इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। केवल पीएसयू बैंक इंडेक्स ही हरे निशान में बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, बीईएल, ट्रेंट, अदाणी पोर्ट्स, एसबीआई, एमएंडएम, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और मारुति सुजुकी गेनर्स थे। सन फार्मा, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इटरनल (जोमैटो), टीसीएस, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी, टाटा स्टील और आईटीसी लूजर्स थे।

एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे ने कहा ,"निफ्टी पूरे दिन मंदी में रहा और पूरे सत्र के दौरान 50ईएमए से नीचे कारोबार किया। आरएसआई ने दैनिक और प्रति घंटा, दोनों चार्ट पर मंदी का क्रॉसओवर जारी रखा है। इसके अलावा, जब तक यह 24,850 से नीचे रहेगा, सूचकांक "तेजी में बिकवाली" की स्थिति में रहेगी। छोटी अवधि में, सूचकांक 24,400 की ओर नीचे की ओर जा सकता है, जो कि एक अहम सपोर्ट है। अगर निफ्टी 24,400 से नीचे बना रहता है, तो इसमें और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है।"

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट हुई थी। सुबह 9:37 पर सेंसेक्स 21 अंक की मामूली गिरावट के साथ 80,688.98 और निफ्टी 28 अंक की कमजोरी के साथ 24,621 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

