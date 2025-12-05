अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

रेलवे स्टेशन पर अब समय पर आ रही 80 प्रतिशत मेल और एक्सप्रेस ट्रेन : अश्विनी वैष्णव

Dec 05, 2025, 01:21 PM

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय रेलवे की ओर से ट्रेनों के समय पर चलाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर अवधि) में 80 प्रतिशत मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें समय पर रही हैं, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 77.12 प्रतिशत था।

लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा,"वित्त वर्ष 2024-25 में 77.12 प्रतिशत मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें समय पर रही थीं। वित्त वर्ष 2025-26 (चालू वित्त वर्ष) की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में यह आंकड़ा बढ़कर 80 प्रतिशत पहुंच गया है।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे ट्रेनें समय पर चलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उन्होंने ट्रेनों के देर से चलने के लिए जिम्मेदार कई वजहें भी बताई हैं, जिनमें कोहरा, रास्ते में रुकावट, एसेट मेंटेनेंस, अलार्म चेन पुलिंग, आंदोलन, जानवरों का कुचलना और दूसरी अचानक होने वाली परिस्थितियां शामिल हैं।

इसके अलावा एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2024 और 2025 में भारतीय रेलवे ने 1,20,579 रिक्तियों के लिए भर्ती निकाली हैं।

रेल मंत्रालय के मुताबिक, जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान, सहायक लोको पायलट (एएलपी), तकनीशियन, उप-निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर (जेई) / डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस) / रासायनिक और धातुकर्म सहायक (सीएमए), पैरामेडिकल श्रेणियां, गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (स्नातक), गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (स्नातक), मंत्रिस्तरीय और पृथक श्रेणियां और लेवल-1 श्रेणियां जैसे सहायक, ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन के पदों को भरने के लिए 92,116 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) अधिसूचित की गई हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 28,463 रिक्तियों के लिए सात केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) भी जारी की गई हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, रेलवे की ओर से 2014-15 से 2024-25 में 5.08 लाख लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि यह संख्या 2004-05 से 2013-14 के बीच 4.11 लाख थी, जो दिखाता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे में अधिक लोगों को नौकरियां मिली हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/

