रेलवे ने हिमालयी विरासत का जश्न मनाने के लिए डीएचआर साहित्य महोत्सव का आयोजन किया।

गुवाहाटी/दार्जिलिंग, 19 मई (आईएएनएस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की औद्योगिक विरासत और हिमालयी क्षेत्र की समृद्ध मौखिक और साहित्यिक परंपराओं को एक साथ लाने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप 'दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे साहित्य महोत्सव 2026' का सफलतापूर्वक आयोजन किया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिनजल किशोर शर्मा ने बताया कि 15 से 18 मई तक चलने वाला यह चार दिवसीय महोत्सव दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे द्वारा 'पोएट्स ऑफ कम्युनिटी' नामक रचनात्मक समूह के सहयोग से आयोजित किया गया था।

सोमवार को भव्य समापन समारोह और प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों, युवाओं, लेखकों, कलाकारों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।

शर्मा ने कहा कि साहित्य, संगीत, कथावाचन और सामुदायिक सहभागिता के जीवंत मिश्रण के माध्यम से, महोत्सव ने एक सार्थक सांस्कृतिक मंच का निर्माण किया, जिसने क्षेत्र की विविध कलात्मक और साहित्यिक विरासत को उजागर किया।

कुर्सियोंग और दार्जिलिंग में आयोजित कार्यक्रमों में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से लेखकों, कलाकारों, छात्रों और साहित्य प्रेमियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

कुर्सियोंग के विक्टोरिया बॉयज स्कूल में उद्घाटन दिवस पर, प्रख्यात लेखिका और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की पूर्व छात्रा मेघा मित्तल ने 'कविता उबाऊ क्यों है?' शीर्षक से एक रोचक कार्यशाला का संचालन किया, जिसमें छात्रों को कविता को एक समकालीन और अभिव्यंजक कला रूप के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के बाद कुर्सियोंग के कैफे डी सेंट्रल में एक संवादात्मक लोककथा और कहानी सुनाने का सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हिमालयी समुदायों की मौखिक परंपराओं और लोक कथाओं का जश्न मनाया गया।

--आईएएनएस

एमएस/