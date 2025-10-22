रेलवे 7,800 और ट्रेनें चलाएगा, भीड़ पर नजर रखेंगे वॉर रूम: अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि दीपावली और छठ के लिए यात्री यातायात में अपेक्षित वृद्धि को पूरा करने के लिए रेलवे आने वाले दिनों में लगभग 7,800 और विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। साथ ही, त्योहारी भीड़ पर नजर रखने के लिए वॉर रूम स्थापित किए गए हैं।

रेल मंत्री ने मंगलवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा करने से पहले उन्होंने रेल भवन वॉर रूम से विशेष ट्रेनों की जानकारी की भी समीक्षा की। यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ पर नजर रखने और उनका प्रबंधन करने के लिए रेल भवन में एक वॉर रूम स्थापित किया है। मंत्री ने बताया कि यह कमांड सेंटर वास्तविक समय पर निगरानी रखने में सक्षम है और अधिकारियों को भीड़भाड़, यात्रियों की शिकायतों और संभावित घटनाओं का तुरंत समाधान करने में सक्षम बनाता है।

वॉर रूम सम्पूर्ण भारतीय रेलवे नेटवर्क की देखरेख करने वाली एक प्रभावी प्रणाली के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर 80 से अधिक वॉर रूम सक्रिय हैं।

रेल मंत्री ने कहा कि औसतन लगभग 4.25 लाख यात्री प्रतिदिन दिल्ली क्षेत्र से बाहर यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूरत, मुंबई, कोयंबटूर, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख स्टेशनों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। चलती ट्रेनों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल और जोन का अपना वॉर रूम है, जो सभी रेल कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करता है।

उन्होंने प्लेटफार्म नंबर 1 से होते हुए आरपीएफ नियंत्रण कक्ष का दौरा किया, जो पूरे स्टेशन पर नजर रखता है और यात्रियों से बातचीत कर जमीनी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का भी दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से बातचीत की।

भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन के दौरान 12,011 विशेष ट्रेनें चला रहा है, जो 2024 में 7,724 ट्रेनों से उल्लेखनीय वृद्धि है।

1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच इन विशेष ट्रेनों से 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को सेवा दी जा चुकी है। आधिकारिक बयान के अनुसार, नई दिल्ली क्षेत्र में 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच 21.04 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 19.71 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई थी - यानी 1.33 लाख यात्रियों की वृद्धि।

