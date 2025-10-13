राजीव जुनेजा बने पीएचडीसीसीआई के नए अध्यक्ष

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने सोमवार को अपनी नई लीडरशिप टीम की घोषणा की, जिसमें राजीव जुनेजा को चैंबर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

जुनेजा चैंबर में हेमंत जैन का स्थान लेंगे और अब तत्काल पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

उनके साथ, अनिल गुप्ता को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संजय सिंघानिया को पीएचडीसीसीआई के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

राजीव जुनेजा दवा उद्योग का व्यापक अनुभव रखते हैं और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं।

चैंबर के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए, जुनेजा ने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में पीएचडीसीसीआई का नेतृत्व करना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका ध्यान मजबूत उद्योग संबंध बनाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और सहयोगात्मक विकास एवं आत्मनिर्भरता के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत के विजन में योगदान देने पर होगा।

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अनिल गुप्ता ने नई भूमिका को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि वह जुनेजा और दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं ताकि उद्योग और समाज दोनों के लिए लाभकारी सार्थक पहल की जा सके।

संजय सिंघानिया को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं।

सिंघानिया ने भी जुनेजा को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी।

उन्होंने कहा कि पीएचडीसीसीआई के साथ उनका सफर विश्वास, पारदर्शिता और विकास का रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नया नेतृत्व उसी उत्साह के साथ चैंबर को नई ऊंचाइयों पर ले जाता रहेगा।

केएलजे ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हेमंत जैन ने अपने कार्यकाल को लेकर अपने अनुभव को बेहद संतोषजनक बताया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नया नेतृत्व पीएचडीसीसीआई के प्रभाव और पहुंच को मजबूत करेगा।

नई टीम का स्वागत करते हुए, पीएचडीसीसीआई के सीईओ और महासचिव डॉ. रंजीत मेहता ने कहा कि चैंबर ऐसे कुशल लीडर्स को अपने शीर्ष पद पर पाकर गौरवान्वित है।

उन्होंने आगे कहा कि उनकी सामूहिक दृष्टि और रणनीतिक अंतर्दृष्टि पीएचडीसीसीआई को राष्ट्रीय विकास को गति देने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने में और भी बड़ी भूमिका निभाने में मदद करेगी।

मेहता ने कहा, "हमें ऐसे कुशल लीडर्स का नेतृत्व प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। उनकी संयुक्त दृष्टि, रणनीतिक अंतर्दृष्टि और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता पीएचडीसीसीआई को राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता के कैटेलिस्ट के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने में मदद करेगी।"

