राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध, सरकार ने जनता से की ये अपील

जयपुर, 19 मई (आईएएनएस)। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर सरकार ने लोगों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने साफ कहा कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य तरीके से जारी है।

मंगलवार को अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) राज्यभर में पेट्रोल और डीजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अंबरीश कुमार ने बताया कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सामान्य तरीके से ही ईंधन खरीदने की अपील की।

अंबरीश कुमार ने बताया कि सरकारी तेल कंपनियों के आउटलेट्स पर डीजल की खुदरा कीमत लगभग 94 रुपए प्रति लीटर है, जबकि नायरा के पेट्रोल पंपों पर यही डीजल करीब 97 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इसी कीमत के अंतर के कारण लोग अब सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोल पंपों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि संस्थागत डीजल की कीमत फिलहाल लगभग 160 रुपए प्रति लीटर है। इसी वजह से कई उद्योग और थोक उपभोक्ता भी खुदरा पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदने लगे हैं, जिससे कुछ जगहों पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिला है। हालांकि तेल कंपनियां आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए नियमित आपूर्ति बनाए हुए हैं।

तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के अनुसार राजस्थान में पिछले साल की तुलना में पेट्रोल और डीजल की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोल बिक्री में 28 प्रतिशत और डीजल बिक्री में 43 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। वहीं अन्य राज्यों में यह वृद्धि क्रमशः 20.2 प्रतिशत और 20.8 प्रतिशत रही।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोल बिक्री में 13.7 प्रतिशत और डीजल बिक्री में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोल बिक्री में 24 प्रतिशत और डीजल बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की है।

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि बढ़ती मांग के बावजूद राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को पेट्रोल-डीजल की सप्लाई लगातार मिलती रहेगी।

--आईएएनएस

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