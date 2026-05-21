राजस्थान: जयपुर में जून के पहले सप्ताह में 'भारत टैक्सी' सेवा शुरू होगी

जयपुर, 20 मई (आईएएनएस)। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चंडीगढ़ जैसे शहरों में शुरू होने के बाद, सहकारी मॉडल वाली 'भारत टैक्सी' सेवा अब जयपुर और अन्य शहरों में विस्तार करने के लिए तैयार है। जयपुर में इसकी शुरुआत जून के पहले सप्ताह में निर्धारित है।

इस सेवा का उद्देश्य यात्रियों को किफायती और सुरक्षित परिवहन प्रदान करना है, साथ ही टैक्सी चालकों के लिए बेहतर आय और स्वामित्व सुनिश्चित करना है।

राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार डाक ने बुधवार को कहा कि भारत की पहली सहकारी मॉडल टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' जल्द ही जयपुर में शुरू की जाएगी, जो जनता को किफायती और सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के साथ-साथ चालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।

जयपुर के एपेक्स बैंक सभागार में आयोजित 'भारत टैक्सी संवाद' कार्यक्रम में चालकों को संबोधित करते हुए डाक ने कहा कि दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चंडीगढ़ जैसे शहरों में शुरू होने के बाद, यह सेवा अब जयपुर और अन्य शहरों में विस्तार करने के लिए तैयार है।

राज्य मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी एक अनूठी पहल है जिसमें किसी निजी कॉर्पोरेट संस्था के बजाय टैक्सी चालक स्वयं कंपनी के मालिक होंगे।

यह सेवा चार प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है—स्वामित्व, सुरक्षा, सम्मान और समान लाभ-साझाकरण। टैक्सी चालक ही कंपनी के असली मालिक होंगे और किसी भी चालक का अकाउंट उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिए बिना निलंबित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि यह सेवा चालकों को निजी कंपनियों के छिपे हुए शुल्कों और मनमानी प्रथाओं से मुक्ति दिलाएगी।

राज्य मंत्री के अनुसार, सहकारी टैक्सी मॉडल चालकों को बेहतर विकल्प प्रदान करेगा और उनके आत्मविश्वास, आजीविका और आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा।

उन्होंने चालकों से भारत टैक्सी के बारे में जागरूकता फैलाने और अधिक से अधिक लोगों को इस पहल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।

चालकों ने भारत टैक्सी के शुभारंभ का स्वागत करते हुए कहा कि स्वदेशी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित यह सेवा सुनिश्चित करेगी कि लाभ देश के भीतर ही रहे।

उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल उन्हें निजी कंपनियों द्वारा लगाए गए मनमाने सदस्यता शुल्कों से बचने में मदद करेगी।

--आईएएनएस

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