रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट: दिल्ली से सीधे जुड़ेगा छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, 3 मई को शुरू होगी उड़ान

रायपुर/बिलासपुर, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्र सरकार लगातार देश में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। इसकी कड़ी अब छत्तीसगढ़ का बिलासपुर विमान सेवा के जरिए सीधे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ने जा रहा है और 3 मई को पहली उड़ान प्रस्तावित है।

एलायंस एयर द्वारा संचालित यह विमान सेवा बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे से प्रत्येक रविवार को चलेगी, जिससे बिलासपुर के लोगों को कम समय में नई दिल्ली तक निर्बाध पहुंच मिलेगी।

शेड्यूल के अनुसार, विमान शाम 6:45 बजे बिलासपुर से उड़ान भरेगा और रात 9:25 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा, जिससे यात्रियों को शाम के समय यात्रा का सुविधाजनक विकल्प मिलेगा।

इस मार्ग के शुरू होने से उन पेशेवरों, छात्रों और परिवारों की यात्रा आसान होने की उम्मीद है जो काम, शिक्षा या व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के लिए अक्सर राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा करते हैं।

यह भारत के विमानन मानचित्र पर बिलासपुर की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। बिलासपुर और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान की मांग वर्षों से बनी हुई थी। एलायंस एयर द्वारा साप्ताहिक सेवा शुरू करने का निर्णय सरकार की उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत क्षेत्रीय मार्गों के विस्तार पर एयरलाइन के फोकस को दर्शाता है। इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों के लिए हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना है।

हालांकि यह सेवा सप्ताह में एक बार शुरू हो रही है, विमानन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यात्रियों की प्रतिक्रिया ही भविष्य में विस्तार का निर्धारण करेगी, जिससे आने वाले महीनों में और अधिक उड़ानें शुरू हो सकती हैं।

इस घोषणा का बिलासपुर में स्वागत किया गया है, और निवासियों ने आशा व्यक्त की है कि यह नई उड़ान न केवल समय बचाएगी बल्कि पर्यटन और व्यापारिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देगी।

बता दें, बिलासपुर के लोग लंबे समय से नई दिल्ली के लिए उड़ान की मांग कर रहे थे। इस नई सेवा को इन मांगों का जवाब माना जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक केंद्र और देश के राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के बीच की दूरी को कम करेगी।

अपने शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा सुविधाओं और बढ़ते वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध बिलासपुर के लिए, इस उड़ान से विकास के अवसरों में वृद्धि और राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ एकीकरण की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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