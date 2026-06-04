राहुल गांधी के 'आर्थिक सुनामी' के दावा का उद्देश्य केवल डर फैलाना : बीजेपी

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अमित मालवीय ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा कि सरकार द्वारा सभी आर्थिक संकट नियंत्रण उपायों को हटा दिए जाने के कारण भारत "आर्थिक सुनामी" की ओर बढ़ रहा है, यह न केवल गलत है, बल्कि यह डर फैलाने का जीता-जागता उदाहरण है।

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मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "अगर भारत ने आर्थिक संकट को नियंत्रण करने वाले सभी कारक सचमुच हटा दिए गए होते, तो कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, पश्चिम एशिया में संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, वैश्विक वित्तीय सख्ती और लगातार भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत क्यों बनी हुई है?"

भाजपा के आईटी सेल प्रमुख ने कहा कि "वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है।" और अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने अर्थव्यवस्था के उच्च-आवृत्ति संकेतकों के आंकड़े साझा किए।

अप्रैल 2026 में ई-वे बिल जनरेशन में 11.8 प्रतिशत और मई 2026 में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मजबूत आर्थिक गतिविधि को दर्शाती है। वहीं, विनिर्माण पीएमआई अप्रैल में 54.7 पर स्थिर रहा और मई में बढ़कर 56.6 हो गया। मालविया ने बताया कि सेवा पीएमआई अप्रैल में 58.8 और मई में 58.9 पर और भी मजबूत रहा।

उन्होंने आगे बताया कि अप्रैल में बिजली की खपत में 3.5 प्रतिशत और मई में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि शहरी ऑटो बिक्री अप्रैल में 11.8 प्रतिशत और ग्रामीण ऑटो बिक्री में उससे भी अधिक 13.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

भाजपा नेता ने आगे कहा कि अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति 3.48 प्रतिशत पर नियंत्रण में रही - जो आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है - और साथ ही कहा कि अप्रैल के अंत में चावल और गेहूं का बफर स्टॉक 817.53 लाख टन था, जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 94.5 अरब डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त बना हुआ है और यह वैश्विक अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, मजबूत सेवा निर्यात बाहरी स्थिरता को बनाए रखने और व्यापार घाटे को कम करने में सहायक है।

मालवीय ने कहा, "ये किसी ऐसी अर्थव्यवस्था के संकेत नहीं हैं जिसमें झटकों को झेलने की क्षमता न हो। ये लचीलेपन के संकेत हैं।"

सरकार ने नागरिकों, व्यवसायों और नौकरियों की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष उपाय भी किए हैं। जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, तो पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से उपभोक्ताओं को राहत मिली।

संकट के समय व्यवसायों की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए मालविया ने कहा कि 'ईसीएलजीएस 5.0' के तहत, लघु एवं मध्यम उद्यमों को 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्राप्त होता है, जबकि गैर-एमएसएमई और एयरलाइंस को 90 प्रतिशत कवरेज मिलता है। पात्र उधारकर्ताओं को अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20 प्रतिशत तक, 100 करोड़ रुपए की सीमा तक, अतिरिक्त ऋण सहायता उपलब्ध है।

ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना कर रही एयरलाइंस को प्रति उधारकर्ता 1,500 करोड़ रुपए तक की सहायता मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि उद्देश्य स्पष्ट है: रोजगार की रक्षा करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखना और निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करना।

साथ ही, कैबिनेट ने सतही कोयले और लिग्नाइट के गैसीकरण के लिए 37,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसका लक्ष्य 75 मिलियन टन गैसीकरण क्षमता प्राप्त करना है और इससे 2.5-3 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है।

उन्होंने गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, “ये सरकार द्वारा झटकों को कम करने के उपाय नहीं हैं। ये सरकार द्वारा उन्हें सक्रिय रूप से मजबूत करने के उपाय हैं।”

मालविया ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान, 2011 और 2013 के बीच रुपए में 36 प्रतिशत की गिरावट आई। विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2011 में लगभग 294 अरब डॉलर से घटकर अगस्त 2013 में लगभग 256 अरब डॉलर रह गया। आयात कवर सितंबर 2013 तक घटकर सिर्फ छह महीने से थोड़ा अधिक रह गया, जो मार्च 2004 में 17 महीने था।

आरबीआई को डॉलर जमा आकर्षित करने के लिए एफसीएनआर (बी) विंडो खोलनी पड़ी और आकर्षक प्रोत्साहन देने पड़े। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने अंततः इस योजना के माध्यम से 26.6 अरब डॉलर जुटाए, जो 1991 में आईएमएफ द्वारा दिए गए बेलआउट पैकेज से लगभग बारह गुना अधिक था।

मालविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने कोविड संकट, रूस-यूक्रेन संघर्ष, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अब पश्चिम एशिया में अस्थिरता जैसे कई झटकों से पहले, दौरान और बाद में भारत को मजबूत किया। कई अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने के बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

उन्होंने आगे कहा, “राहुल गांधी को डर फैलाना बंद कर देना चाहिए। भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन वह मजबूत भंडार, कम मुद्रास्फीति, बेहतर अवसंरचना व्यय, मजबूत घरेलू मांग, रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पर्याप्त खाद्य भंडार और लघु एवं मध्यम उद्यमों और उद्योग के लिए लक्षित समर्थन के साथ इन चुनौतियों का सामना कर रहा है।”

--आईएएनएस

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