अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Droupadi Murmu Angola Visit : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला यात्रा 'मेक इन इंडिया' के लिए बेहद महत्वपूर्ण : रंजीत मेहता

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 10, 2025, 05:56 PM
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला यात्रा 'मेक इन इंडिया' के लिए बेहद महत्वपूर्ण : रंजीत मेहता

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला यात्रा को 'पीएचडीसीसीआई' के सीईओ और महासचिव रंजीत मेहता ने सोमवार को मेक इन इंडिया और विकसित भारत विजन को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बताया।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए मेहता ने कहा, "अंगोला की आजादी के 50वें वर्ष और अंगोला के साथ 40 वर्ष के डिप्लोमैटिक संबंधों के मौके पर किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की अंगोला की पहली राजकीय यात्रा है। मुझे लगता है कि यह मेक इन इंडिया के बैकग्राउंड में एक महत्वपूर्ण यात्रा है।"

उन्होंने आगे कहा कि भारत अंगोला को वंदे भारत ट्रेन की टेक्नोलॉजी सप्लाई करने में सक्षम है।

मेहता ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम है क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ के साथ गहराई से जुड़ रहा है, जिसमें खासकर अंगोला बेहद महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अंगोला हमारा ऑयल एंड गैस में पार्टनर है। इसी के साथ मौजूदा भू-राजनैतिक तनावों के हालातों के बीच डीप एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस सेक्टर की अपस्ट्रीमिंग के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है।

मेहता ने विकसित भारत विजन को लेकर कहा, "भारत जो भी कदम उठा रहा है और जो भी स्ट्रेटेजिक मूव ले रहा है वह निश्चित रूप से 2047 तक विकसित भारत बनाने में मदद करेगा। क्योंकि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और अंगोला मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स के मामले में विश्व के शीर्ष देशों में से एक है।"

उन्होंने दोनों देशों के बीच साझेदारी को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि यह साझेदारी बहुत कारगर साबित होगी क्योंकि अंगोला को भी विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता है। वहीं, भारत सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों में से एक है। मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट और कृषि जैसे अन्य स्रोतों में बहुत कुछ हो सकता है।"

मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति की यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है और निश्चित रूप से यह 2047 तक पीएम मोदी के विजन, "विकसित भारत 2047' के लिए बहुत बड़ा योगदान देगी।

--आईएएनएस

एसकेटी/

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...