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कंचनजंगा, सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना का रक्षक : प्रधानमंत्री मोदी

सिक्किम के 51वें स्थापना वर्ष पर पीएम मोदी ने साझा किया सिंधिया का लेख
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Dainik Hawk·
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May 25, 2026, 06:48 AM
कंचनजंगा, सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना का रक्षक : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली: सिक्किम के राज्य बनने के 51वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया द्वारा लिखित एक लेख साझा किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख में कंचनजंगा का विशेष जिक्र किया गया है और इसे सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना का रक्षक बताया गया है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया,"जैसे ही सिक्किम अपने राज्य के दर्जे के 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कंचनजंगा के बारे में लिखा है, और इसकी प्रशंसा करते हुए इसे सिक्किम की भूमि, उसकी स्मृतियों और उसकी चेतना का रक्षक बताया है।

उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि कंचनजंगा के पांच रत्न राज्य की यात्रा को लगातार उज्ज्वल बना रहे हैं, और 'विकसित सिक्किम 2047' की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि कंचनजंगा, जिसे "पर्वत श्रृंखला" कहा जाता है, हमारी कल्पना में लुंगता प्रार्थना झंडों, बादलों और बर्फ से ढकी दूर स्थित हिमालयी चोटियों के रूप में उभरता है। सिक्किम की लगभग एक चौथाई भूमि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। सदियों से, कंचनजंगा स्थानीय समुदायों की लोककथाओं में एक पवित्र सभ्यतागत शक्ति के रूप में विराजमान रहा है। महान लामा ल्हात्सुन चेनपो ने इस मान्यता की काव्यात्मक व्याख्या करते हुए पांचों चोटियों को शाश्वत बर्फ के पांच खजाने कहा है, "उगते सूरज से सबसे अधिक चमकती चोटी सोने का खजाना है, ठंडी छाया में रहने वाली चोटी चांदी का भंडार है, और अन्य चोटियां रत्नों, अनाजों और पवित्र ग्रंथों के भंडार हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिक्किम के 51वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के लिए हाल ही में की गई अपनी यात्रा के दौरान, यह कहावत समकालीन प्रासंगिकता के साथ फिर से सामने आई।

सिंधिया ने कहा, "पहला खजना सोना है, और सिक्किम अपने लोगों से कहीं अधिक समृद्ध है। विकास तभी स्थायी होता है जब वह समुदायों के विश्वास से पनपता है, और सिक्किम लेपचा, भूटिया और नेपाली समुदायों की एकता और सामाजिक सद्भाव में इस सत्य का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूसरा खजाना, चांदी, सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता में झलकता है। तीस्ता और रंगीत नदियां घने जंगलों और बादलों के बीच से बहती हुई दिखाई देती हैं, जबकि चाय बागानों की ढलानों पर बिना खिले चेरी के पेड़ सर्दियों के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े हैं।

तीसरा रत्न हैं, और सिक्किम में ये रत्न सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सभ्यतागत हैं। ये विभिन्न मठों में, रावांगला के भव्य बुद्ध पार्क में, घाटी को देखने वाले भलेधुंगा स्काईवॉक में और स्वयं गुरु पद्मसंभव द्वारा आशीर्वादित पवित्र स्थल में दिखाई देते हैं। सिक्किम आज की अशांत दुनिया में आध्यात्मिकता की एक ऐसी भावना को संरक्षित रखता है जो अत्यंत मूल्यवान और पवित्र प्रतीत होती है। मंत्री ने कहा कि यह आध्यात्मिक विरासत अब आधुनिक आकांक्षाओं के साथ सह-अस्तित्व में है।

उन्होंने आगे कहा कि चौथा खजाना, अनाज, जीवनयापन की कहानी बयां करता है। सिक्किम का 100 प्रतिशत जैविक राज्य बनना समकालीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण विकासात्मक उपलब्धियों में से एक है। जैविक खेती, इलायची की खेती और सतत कृषि में राज्य की सफलता यह दर्शाती है कि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार समृद्ध स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा दे सकते हैं।

मंत्री ने आगे कहा कि पांचवां खजाना, पवित्र ग्रंथ, सिक्किम की बुद्धिमत्ता है। यह शिक्षा में निहित है, जहां नामची में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय के नए शिक्षण संस्थान और स्थायी परिसर एक ऐसे भविष्य को दर्शाते हैं जो परंपरा का सम्मान करते हुए ज्ञान, कौशल और नवाचार के द्वार खोलता है। विकसित भारत का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि ये संस्थान देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिभाओं का कितनी प्रभावी ढंग से पोषण करते हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/

 

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