अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Chhattisgarh Foundation Day: छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की टीम ने जीएसटी सुधार के लिए पीएम मोदी का आभार किया व्यक्त

रायपुर में पीएम मोदी का स्वागत, जीएसटी 2.0 सुधारों को लेकर उत्साह
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 01, 2025, 11:51 AM
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की टीम ने जीएसटी सुधार के लिए पीएम मोदी का आभार किया व्यक्त

नई दिल्ली:  छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को रायपुर पहुंचे पीएम मोदी का रायपुर एयरपोर्ट के बाहर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की टीम ने भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की टीम ने जीएसटी 2.0 सुधारों को लेकर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया।

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा कि सभी व्यापारी समूह पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़कर सहयोगी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार और उत्साहित हैं।

उन्होंने आगे कहा, "प्रदेश के महामंत्री के रूप में हमने सभी व्यापारियों से आह्वान किया था कि जीएसटी 2.0 सुधारों को लेकर पीएम मोदी ने जो एलान किया है, उसके तहत अंतिम ग्राहकों तक इस कटौती का फायदा पहुंचाया जाए।"

उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद एकादशी के दिन पीएम मोदी की झलक पा कर वे बेहद खुश हैं।

भसीन ने कहा, "हम यहां उनके दर्शन करने आए हैं और उनकी झलक पाना हमारे लिए किसी उपहार से कम नहीं है।"

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की उपाध्यक्ष सोनिया साहू ने कहा कि जीएसटी 2.0 सुधारों के लिए हमारी पूरी टीम पीएम मोदी का तहे दिल से स्वागत करती है।

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सिंह सलूजा ने आईएएनएस से कहा कि जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए ही बेहद उत्सुक थे। उम्मीद थी कि उनसे मुलाकात और बातचीत हो पाएगी लेकिन समय की कमी के कारण वे रुक नहीं पाए।

इस बीच, पीएम मोदी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का उद्घाटन किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता और राज्य सरकार को नई विधानसभा के मौके पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य के निर्माण का संकल्प और इसके बाद उस संकल्प की सिद्धि तक मैं छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी रहा हूं।

जीएसटी 2.0 सुधार भारत के टैक्स सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में 22 सिंतबर को लागू हुआ था। यह सुधार टैक्स ढांचे को सरल बनाने और आम नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम रहा।

 

 

Business CommunityRaipur VisitPM ModiGST 2.0 reformsChhattisgarh ChamberChhattisgarh newsFoundation Day

Related posts

Loading...

More from author

Loading...