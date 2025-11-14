अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Smartphone For All : पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास गाथा ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन और इंक्लूजन के स्तंभों पर टिकी : पीयूष गोयल

गोयल बोले—हर हाथ में स्मार्टफोन और हर खेत में ड्रोन होगा
Nov 14, 2025, 03:22 PM
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को पीएम मोदी की बात को दोहराते हुए कहा कि उनका सपना है कि भारत में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन, हर किसान के खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विजन निश्चित रूप से स्वर्ण आंध्र 2047 विजन के तहत पूरा होगा, जो प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 विजन के साथ मिलकर काम करेगा।

उन्होंने विशाखापत्तनम में 30वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमारी रक्षा क्षमताओं में धीरे-धीरे उच्च गुणवत्ता वाले ड्रोन की ओर महत्व बढ़ रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पहली ड्रोन सिटी बनाने के लिए आगे आ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने एन चंद्रबाबू नायडू को संबोधित करते हुए कहा, "मैं आपके साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में एक स्थायी सुविधा बनाना चाहता हूं, जहां हम बड़े-बड़े सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शनियां आयोजित कर सकें। भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) ने दिल्ली में अद्भुत भारत मंडपम का निर्माण किया है और अब आपके राज्य के साथ साझेदारी कर आंध्र मंडपम को संयुक्त रूप से तैयार करना चाहेगा। मैं चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में हमारा साझेदारी शिखर सम्मेलन एक विश्वस्तरीय सम्मेलन केंद्र में हो, जो आपके नेतृत्व, प्रतिभा और आंध्र प्रदेश द्वारा विश्व को प्रदान किए जाने वाले अद्भुत उत्पादों के अनुरूप हो।"

केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स हैंडल पर लिखा, "दुनिया भर के मंत्रियों, कैबिनेट और राज्य मंत्रियों और देश-विदेश के उद्योग जगत के दिग्गजों की उपस्थिति में 30वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर मुझे प्रसन्नता हुई।"

उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास गाथा ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन और इंक्लूजन के स्तंभों पर टिकी है।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि सभी के लिए स्टेबल इंक्लूसिव हो अवसरों से भरपूर हो भविष्य का निर्माण करने के लिए सरकार और इंडस्ट्री के बीच एक मजबूत साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

