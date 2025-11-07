Piyush Goyal Visit : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ते पुके कीवी फ्रूट के बगीचे का किया दौरा, भारतीय किसानों से की खास बातचीत

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ते पुके कीवी फ्रूट के बगीचे का किया दौरा, भारतीय किसानों से की खास बातचीत

पीयूष गोयल का न्यूजीलैंड दौरा, कीवी किसानों संग बातचीत और एफटीए समीक्षा
Nov 08, 2025, 07:49 AM
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ते पुके कीवी फ्रूट के बगीचे का किया दौरा, भारतीय किसानों से की खास बातचीत

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने न्यूजीलैंड के कृषि, व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकक्ले के साथ बे ऑफ प्लेंटी में ते पुके कीवी फ्रूट के बगीचे का दौरा किया, जहां भारतीय कीवी किसानों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।

केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "न्यूजीलैंड के कृषि, व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकक्ले के साथ के साथ बे ऑफ प्लेंटी में ते पुके कीवीफ्रूट के बगीचे का बहुत अच्छा दौरा रहा। मैं कीवी के भारतीय किसानों और बागवानों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। साथ ही, यह मेरे लिए एक जानकारी भरा भ्रमण रहा।"

केंद्रीय मंत्री ने अपने भ्रमण को लेकर जानकारी देते हुए आगे कहा, "हमने बगीचे की वैरायटी, क्वालिटी, खेती के तरीकों और सस्टेनेबिलिटी की कोशिशों पर एक प्रोडक्टिव बातचीत की। साथ ही प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ाने की कोशिशों के बारे में भी बेहद कीमती जानकारी मिली।"

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने न्यूजीलैंड के रोटोरुआ में इंडियन कम्युनिटी को टॉड मैकक्ले के साथ संबोधित किया।

एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मैंने न्यूजीलैंड के रोटोरुआ में भारतीय कम्युनिटी को संबोधित किया, मेरे साथ मेरे समकक्ष टॉड मैकक्ले भी मौजूद थे। इन भारतीय लोगों के अपनेपन, गर्व और देश के साथ उनके गहरे जुड़ाव ने दिल को छू लिया।"

केंद्रीय मंत्री गोयल ने न्यूजीलैंड में भारतीय कम्युनिटी से उनकी विशेषज्ञता और अनुभव के जरिए देश की विकसित भारत यात्रा में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने न्यूजीलैंड में भारतीयों के साथ देश के राष्ट्रीय गीत वन्‍दे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मनाया।

इससे पहले, केंद्रीय मंत्री गोयल ने अपने न्यूजीलैंड दौरे को लेकर एक अहम जानकारी देते हुए बताया था कि उन्होंने टॉड मैकक्ले और दोनों तरफ के चीफ नेगोशिएटर के साथ चल रही भारत-न्यूजीलैंड एफटीए बातचीत का रिव्यू किया।

उन्होंने बताया कि दोनों ही देशो की टीम एक ऐसे भविष्य के लिए बैलेंस्ड ट्रेड पैक्ट पर काम कर रही हैं, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करेगा, सहयोग के नए रास्ते खोलेगा और कंज्यूमर्स और व्यवसायों के लिए नए अवसरों को पेश करेगा।

--आईएएनएस

 

 

