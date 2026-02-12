Piyush Goyal Statement : नए बाजारों में पैठ बनाने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के प्रयासों को तेज करें: पीयूष गोयल

नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत से कहा है कि वे नए बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाएं, उत्पादों की गुणवत्ता सुधारें और अधिक प्रतिस्पर्धी बनें ताकि हाल ही में हुए व्यापार समझौतों का पूरा लाभ उठाया जा सके।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने निर्यातकों और उद्योग संगठनों से अपील की कि वे विकसित देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का सही तरीके से उपयोग करें। इससे रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात मजबूत होगा।

35 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईपीसी) और प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ बैठक में गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों, मजदूरों, पेशेवरों, कारीगरों और एमएसएमई को वैश्विक बाजार में बेहतर अवसर दिलाने के लिए विकसित देशों के साथ समझौते किए हैं।

मंत्री ने कहा कि इन व्यापार समझौतों से भारत की पारंपरिक दवाओं और योग को भी दुनिया में नए अवसर मिलेंगे। साथ ही कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की भी रक्षा की गई है।

गोयल ने कहा, "भारत ने प्राचीन काल से ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी पहचान बनाई है। ये समझौते 'विकसित भारत' के लक्ष्य को तेज करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' मंत्र को आगे बढ़ाएंगे।"

उद्योग प्रतिनिधियों ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों के लिए प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी 2026 के अमेरिकी आदेश के तहत भारतीय उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को हटाया जाना भारत के लिए बड़ी राहत है।

उद्योग जगत का कहना है कि अमेरिका भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक है। टैरिफ हटने से भारतीय निर्यातकों को फिर से प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी।

बैठक में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (ईपीएम) की प्रगति पर भी चर्चा हुई। उद्योग जगत ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया, जिनमें निर्यात ऋण पर ब्याज में सहायता, एमएसएमई के लिए गारंटी सुविधा और नए बाजारों तक पहुंच के लिए विशेष समर्थन शामिल है।

--आईएएनएस