ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए पर पहुंचा, जानें प्रमुख शहरों के भाव

नई दिल्ली: भारत के प्रमुख शहरों में शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी सरकारी तेल कंपनियों द्वारा कीमतों में प्रति लीटर 3 रुपए से अधिक की नई वृद्धि की घोषणा के बाद हुई है। यह फैसला वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि और पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से जुड़ी आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बीच लिया गया है।

इस बदलाव के बाद, हैदराबाद में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 110.89 रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि तिरुवनंतपुरम में डीजल की दरें 99.63 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गईं।

कीमतों में यह ताजा बढ़ोतरी मई 2022 के बाद ईंधन की कीमतों में पहला बड़ा बदलाव है। उस समय अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद पेट्रोल और डीजल की दरें ज्यादातर अपरिवर्तित रखी गई थीं।

तेल विपणन कंपनियों ने इस बदलाव का मुख्य कारण कच्चे तेल की खरीद और रिफाइनिंग की बढ़ती लागत से होने वाले बढ़ते नुकसान को बताया है।

देश भर में पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए से लेकर 3.46 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई, जबकि राज्यों और स्थानीय टैक्स के आधार पर डीजल की कीमतें 3 रुपए से 3.56 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गईं।

राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमतें 3 रुपए बढ़कर 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गईं, जबकि इसी तरह की बढ़ोतरी के बाद डीजल की कीमतें बढ़कर 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गईं।

मुंबई के लोगों को अब पेट्रोल के लिए 106.64 रुपए प्रति लीटर देने होंगे, जिसमें 3.10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, डीजल की कीमतें 3.11 रुपए बढ़कर 93.14 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं।

कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 108 रुपए के पार हो गई और 108.74 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 95.13 रुपए प्रति लीटर हो गई।

चेन्नई में ताजा बदलाव के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 103.67 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दरें बढ़कर 95.25 रुपए प्रति लीटर हो गईं।

हैदराबाद में भारत के बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा बनी रही, जहां कीमतें 3.39 रुपए बढ़कर 110.89 रुपए प्रति लीटर हो गईं।

शहर में डीजल की कीमतें भी बढ़कर 98.96 रुपए प्रति लीटर हो गईं।

ईंधन की कीमतों के मामले में तिरुवनंतपुरम भी हैदराबाद के करीब रहा, जहां पेट्रोल की दरें 110.75 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गईं।

केरल की राजधानी में डीजल की कीमतें 3.37 रुपए बढ़कर 99.63 रुपए प्रति लीटर हो गईं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं।

अन्य बड़े शहरों में बेंगलुरु में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। यहां पेट्रोल की कीमतें 3.25 रुपए बढ़कर 106.21 रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि डीज़ल की कीमतें 3.11 रुपए बढ़कर 94.10 रुपए प्रति लीटर हो गई।

गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमतें 3.17 रुपए बढ़कर 98.47 रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि नोएडा में ये 3.04 रुपए बढ़कर 97.78 रुपए प्रति लीटर हो गई।

बड़े शहरी केंद्रों में लखनऊ में कीमतें अब भी काफी कम रहीं। यहां पेट्रोल की कीमतें 2.82 रुपए बढ़कर 97.55 रुपए प्रति लीटर हो गई।

जयपुर में 2.94 रुपए की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 107.97 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई, जबकि भुवनेश्वर में कीमतें 3.22 रुपए बढ़कर 104.19 रुपए प्रति लीटर हो गई।

ताजा बढ़ोतरी के बावजूद, बड़े शहरों में चंडीगढ़ में ईंधन की कीमतें सबसे कम बनी रहीं। वहां पेट्रोल 2.97 रुपए बढ़कर 97.27 रुपए प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 2.80 रुपए बढ़कर 85.25 रुपए प्रति लीटर हो गया।

--आईएएनएस