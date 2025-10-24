अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

पीयूष पांडे की आवाज ने भारत को अपनी कहानी पर दिलाया विश्वास : गौतम अदाणी

Oct 24, 2025, 08:00 AM
अहमदाबाद, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने शुक्रवार को पद्म श्री विजेता पीयूष पांडे के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी आवाज ने भारत को अपनी कहानी पर विश्वास दिलाने का काम किया।

गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "पीयूष पांडे केवल एक एडवरटाइजिंग लीजेंड ही नहीं थे, वे इससे भी कहीं अधिक बढ़कर थे। वे एक ऐसी आवाज थे, जिसने भारत को अपनी कहानी पर विश्वास दिलाया।"

गौतम अदाणी ने पीयूष पांडे को लेकर आगे कहा कि उन्होंने भारतीय एडवरटाइजिंग को उसका आत्मविश्वास, आत्मा और उसका स्वदेशी अंदाज दिया।

उन्होंने बताया कि पांडे उनके एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने पांडे के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, "एक मास्टर बल्लेबाज की तरह, उन्होंने हर शॉट दिल से खेला। आज भारत ने अपना एक सच्चा बेटा खो दिया है।"

इससे पहले अदाणी ग्रुप के एग्रो और ऑयल एंड गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अदाणी ने भी पीयूष पांडे के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया।

उन्होंने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, "मेरे प्रिय दोस्त पीयूष पांडे के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। वे एक क्रिएटिव जीनियस थे, जिन्होंने भारतीय एडवरटाइजिंग को ग्लोबल पावरहाउस का आकार दिया। उनके विचार इंडस्ट्री के बेंचमार्क थे। उन्होंने स्टोरीटेलर्स की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। 'ओम शान्ति'।"

पीयूष पांडे की पहचान विज्ञापन की दुनिया में एक मिसाल पेश करने के रूप में होती थी। उन्होंने कई ब्रांड के विज्ञापनों में अपनी आवाज देकर कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल दिया। पांडे ने हिंदी और भारतीय मुहावरों को विज्ञापनों में शाामिल किया। भारत सरकार की ओर से पांडे को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। इससे पहले वे कुछ समय कोमा में रहे।

--आईएएनएस

एसकेटी/एएस

