पीयूष गोयल ने एनईएसटी-02 बिल्डिंग का किया उद्घाटन, भारत की निर्यात वृद्धि को मिलेगा बढ़ावा

Dec 11, 2025, 05:57 PM

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को देश की आर्थिक राजधानी में एसईईपीजेड एसईजेड में न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विस टावर (एनईएसटी) -02 बिल्डिंग का उद्घाटन किया।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि नई बिल्डिंग, सीमा शुल्क व्यापार सुविधा केंद्र के साथ मिलकर, भारत के निर्यात विकास को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा,"आज मुंबई में, मैंने एसईईपीजेड एसईजेड के नए एंटरप्राइजेज और सर्विस टावर (एनईएसटी)-02 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया।"

कार्यक्रम में बोलते हुए गोयल ने कहा कि एसईईपीजेड में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी को काफी हद तक बढ़ाएगा।

उन्होंने कहा कि नई सुविधाएं सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए बनाई गई हैं, जिससे सुचारू संचालन, त्वरित मंजूरी और अधिक कुशल व्यापारिक वातावरण संभव हो सकेगा।

गोयल ने आगे कहा, "मैंने इस बारे में बात की कि कैसे यह नई इमारत, सीमा शुल्क व्यापार सुविधा केंद्र के साथ मिलकर, भारत के निर्यात के विकास की कहानी को एक और कदम आगे बढ़ाती है, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा है जो व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का समर्थन करेगा।"

गोयल ने व्यवसायों और हितधारकों को इस उन्नत अवसंरचना से उत्पन्न नए अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा कि भारत की निर्यात गति लगातार बढ़ रही है और इस तरह के विकास से आर्थिक विकास को गति मिलेगी, क्योंकि देश 2047 तक विकसित भारत बनने के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है।

केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि एनईएसटी-02 जैसी पहल न केवल मौजूदा निर्यातकों के प्रदर्शन को बेहतर बनाएगी, बल्कि नए उद्यमों को भी भारत के विस्तारित वैश्विक व्यापार नेटवर्क में शामिल होने के लिए आकर्षित करेगी।

गोयल ने कहा, “हमने हितधारकों को नए और उभरते अवसरों का लाभ उठाने और भारत की बढ़ती निर्यात गति में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे हमारी आर्थिक वृद्धि और विकसित भारत 2047 की दिशा में प्रगति को और बल मिलेगा।”

