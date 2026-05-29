अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

पीयूष गोयल ने 50 से अधिक बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक की, भारत-अमेरिका ट्रेड और निवेश बढ़ाने पर हुई चर्चा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 29, 2026, 05:49 AM

नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय कॉन्सुलेट जनरल द्वारा आयोजित की गई बैठक में 50 से अधिक प्रमुख बिजनेस और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मुलाकात की और इसमें भारत-अमेरिका ट्रेड, निवेश, इनोवेशन और सप्लाई-चेन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई।

गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, "न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा यूस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सहयोग से आयोजित राउंडटेबल बैठक में 50 से अधिक प्रमुख बिजनेस और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बातचीत की।"

गोयल ने पोस्ट में आगे कहा, "इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के मजबूत विकास, सुधार-प्रेरित कारोबारी माहौल और वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते अवसरों पर प्रकाश डाला गया।

भारत-अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश, इनोवेशन और सप्लाई-चेन पार्टनरशिप को और अधिक गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई ताकि साझा समृद्धि हासिल की जा सके।"

इससे पहले गोयल कनाडा के दौर पर कारोबारियों को भारत में आकार निवेश करने का न्यौता दिया।

कनाडा के टोरंटो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू की मौजूदगी में इवेंट को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने बिजनेस को आसान बनाने और इन्वेस्टर-फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए भारत की लगातार कोशिशों के बारे में बात की। उन्होंने कनाडा के व्यवसायिक और औद्योगिक लीडर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया।

गोयल ने कहा, इस बात पर जोर दिया कि कैसे व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने में एक अहम कैटलिस्ट का काम करेगा, साथ ही अलग-अलग सेक्टर में सहयोग के नए रास्ते खोलेगा।"

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने आगे कहा कि उन्हें भरोसा है कि भारत-कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय भरोसे से आगे बढ़ेगा, जिससे हमारे देशों की खुशहाली बढ़ेगी।

--आईएएनएस

एबीएस

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