अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

पीयूष गोयल जर्मनी की मंत्री कैथरीना रीचे से मिले; ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर हुई बातचीत

Oct 23, 2025, 04:48 PM

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को जर्मनी की आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीचे के साथ बर्लिन में बैठक की। दोनों नेताओं ने ग्रीन एनर्जी, न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर भारत और जर्मनी के बीच सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।

सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स'पर एक पोस्ट में गोयल ने लिखा, "बर्लिन में जर्मनी की आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीचे से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी चर्चा व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत-जर्मनी संबंधों को मजबूत करने, ग्रीन एनर्जी, नई और उभरती टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में ज्वाइंट इंडस्ट्रियल और टेक्निकल साझेदारी पर केंद्रित रही। बातचीत में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने के लिए जर्मनी की प्रतिबद्धता पर भी चर्चा हुई।"

केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि मैंने बैठक में इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार भारत का विशाल प्रतिभा पूल, व्यापार में सुगमता के लिए हमारे प्रयासों के साथ मिलकर, जर्मन कंपनियों के लिए निवेश में विविधता लाने और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए आकर्षक संभावनाएं प्रदान करता है।

इसके अलावा, गोयल ने जर्मनी में एक राउंड टेबल बैठक में भी भाग लिया।

एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जर्मन मिटेलस्टैंड (एसएमई) कंपनियों और भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक राउंड टेबल बैठक में भाग लेकर काफी खुशी हुई।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बैठक में इनोवेशन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख अवसरों पर प्रकाश डाला गया और भारतीय एवं जर्मन कंपनियों के बीच सहयोग, व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने, और पारस्परिक विकास के लिए मजबूत औद्योगिक साझेदारी बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई।

सरकारी बयान के मुताबिक, वर्ष 2025 भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की 25वां वर्ष है। पीयूष गोयल 23 अक्टूबर से जर्मनी के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री की बर्लिन यात्रा जर्मनी के साथ भारत के जुड़ाव को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो द्विपक्षीय संबंधों की गहराई, लचीलेपन और दीर्घकालिक मजबूती को दिखाती है।

--आईएएनएस

एबीएस/

