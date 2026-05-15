अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी सोचा-समझा और जिम्मेदारी से लिया गया निर्णय : कैट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 10:27 AM

नई दिल्ली, 15 मई (आईएएनएस)। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि को 'सोचा-समझा और जिम्मेदार निर्णय' बताया। इसका उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितता के बीच निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है।

ईंधन की कीमतों में इस वृद्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कैट के महासचिव और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस निर्णय को मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक कच्चे तेल बाजारों में व्याप्त व्यवधानों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे युद्धों और भू-राजनीतिक संघर्षों ने वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे कीमतें बढ़ी हैं और ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

खंडेलवाल ने कहा, “भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का घरेलू ईंधन अर्थव्यवस्था पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है।”

उन्होंने कहा कि 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि एक सुनियोजित कदम प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक अस्थिरता के दौर में निर्बाध ईंधन उपलब्धता बनाए रखना और आर्थिक स्थिरता की रक्षा करना है।

उन्होंने आगे कहा, “लंबे समय तक ईंधन की कीमतों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने से सार्वजनिक वित्त और तेल विपणन कंपनियों पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।”

खंडेलवाल ने यह भी कहा कि सरकार ने संतुलित ईंधन कीमतें बनाए रखकर और जब भी संभव हो राहत उपाय प्रदान करके उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किए हैं।

उन्होंने कहा, “वर्तमान परिदृश्य में, देश की ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए सीमित वृद्धि आवश्यक है।”

इसके अलावा, कैट ने स्वीकार किया कि ईंधन की बढ़ती कीमतों का परिवहन और रसद लागत पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में व्यापक राष्ट्रीय हित में लिए गए निर्णयों का नागरिकों और व्यवसायों को समर्थन करना चाहिए।

खंडेलवाल ने आगे कहा, "भारत की आर्थिक मजबूती और ऊर्जा स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ किए गए अस्थायी समायोजन वैश्विक चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करने की देश की क्षमता को मजबूत करेंगे।"

--आईएएनएस

एबीएस/

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