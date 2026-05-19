पेटीएम भारत के सबसे मजबूत फिनटेक बिजनेस मॉडलों में से एक का कर रहा निर्माण : सिटी

नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सिटीग्रुप ने पेटीएम के प्रति अपना सकारात्मक रुख मजबूत करते हुए कहा कि भुगतान, व्यापारी व्यवसाय, ऋण और लाभप्रदता के क्षेत्र में कंपनी की मजबूत गति बनी हुई है।

साथ ही, रिपोर्ट में फिनटेक क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी के लिए 'विकास और मार्जिन बढ़ाने वाले कई कारकों' का हवाला दिया गया है।

सिटी पैन एशिया कॉन्फ्रेंस 2026 में पेटीएम के प्रबंधन की मेजबानी करने के बाद अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, ब्रोकरेज फर्म ने कंपनी की 'बाय' रेटिंग बरकरार रखते हुए 1,380 रुपए का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है, जो मौजूदा स्तरों से तेज वृद्धि का संकेत देता है।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि पेटीएम को भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में कई संरचनात्मक विकास कारकों से लगातार लाभ मिल रहा है, जिनमें यूपीआई पर क्रेडिट, ऑनलाइन भुगतान गेटवे, कार्ड ईएमआई का प्रचलन और व्यापारियों के लिए आय के अवसर शामिल हैं।

सिटी ने आगे कहा कि प्रतिस्पर्धी माहौल अनुशासित बना हुआ है, जो भुगतान मार्जिन में लगातार सुधार का समर्थन करता है।

रिपोर्ट के अनुसार, पेटीएम का उपभोक्ता भुगतान कारोबार भी गति पकड़ रहा है।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी के उपभोक्ता भुगतान की वृद्धि दर बाजार की वृद्धि दर से लगभग दोगुनी थी। मासिक लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 77 मिलियन हो गई, जो भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में पेटीएम के निरंतर विस्तार को मजबूत करती है।

सिटी ने पेटीएम के बढ़ते व्यापारी पारिस्थितिकी तंत्र को एक और प्रमुख ताकत के रूप में उजागर किया।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान लगभग 3 मिलियन व्यापारी उपकरण जोड़े और अब देश भर में लगभग 15 मिलियन उपकरण तैनात हैं।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि पेटीएम के पास अभी भी विस्तार की काफी गुंजाइश है और वह दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे बाजारों में अंतरराष्ट्रीय अवसरों का भी पता लगा सकती है।

रिपोर्ट में भुगतान क्षेत्र में बेहतर होते मुद्रीकरण रुझानों की ओर भी इशारा किया गया है।

सिटी ने बताया कि पेटीएम का शुद्ध भुगतान मार्जिन वर्तमान में लगभग 4 बेसिस पॉइंट है, जिसका अर्थ है कि रुपे कार्ड, यूपीआई पर क्रेडिट और पोस्टपेड जैसे उच्च मुद्रीकरण वाले उत्पादों से मिलने वाला अपेक्षाकृत छोटा योगदान भी समग्र लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में, सिटी ने कहा कि पेटीएम के व्यापारी ऋण व्यवसाय में संरचनात्मक रूप से मजबूत रुझान बने हुए हैं। ब्रोकरेज फर्म ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पेटीएम के व्यापारी आधार का केवल लगभग 7 प्रतिशत ही वर्तमान में व्यापारी ऋण का उपयोग कर रहा है, जबकि लगभग 40 प्रतिशत इसके लिए पात्र हैं, जो भविष्य में विस्तार की अपार संभावनाओं को दर्शाता है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पेटीएम डिजिटल वित्तीय सेवाओं में उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप वेल्थ और ब्रोकिंग सेवाओं में एआई-आधारित उत्पाद विकास में निवेश कर रही है।

सिटी ने आगे कहा कि पेटीएम का विशाल व्यापारी नेटवर्क, बार-बार आने वाले उपयोगकर्ताओं की सहभागिता और व्यापक पैमाने पर मिलने वाले लाभ एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाते हैं, जबकि परिचालन क्षमता में सुधार और अनुशासित क्रियान्वयन से आने वाले वर्षों में कंपनी की लाभप्रदता और भी मजबूत हो सकती है।

--आईएएनएस

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