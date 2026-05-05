अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

पश्चिम बंगाल में स्थिर भाजपा सरकार निवेशकों का बढ़ा सकती है भरोसा: संजीव गोयनका

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 09:41 AM

नई दिल्ली, 4 मई (आईएएनएस)। भारतीय उद्योगपति और निवेशक संजीव गोयनका ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को लेकर उम्मीद जताते हुए कहा कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व में स्थिर सरकार बनती है, तो इससे निवेशकों का भरोसा बहाल हो सकता है और राज्य में नए निवेश आकर्षित हो सकते हैं।

चुनावी रुझान सामने आने के बाद एनडीटीवी से बातचीत में आरपीएसजी ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयनका ने कहा कि अब ध्यान बंगालियों के बाहर पलायन की चिंता से हटाकर ऐसा माहौल बनाने पर होना चाहिए, जो प्रतिभा और पूंजी दोनों को राज्य में आकर्षित करे।

उन्होंने कहा कि एक ऐसा कारोबारी अनुकूल वातावरण तैयार करने की जरूरत है, जहां व्यक्ति और कंपनियां निवेश करने और बसने के लिए प्रोत्साहित महसूस करें।

कोलकाता में जन्मे और पले-बढ़े गोयनका ने कहा कि राज्य के विकास में उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी है और वह इसके विकास में योगदान देना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए नीतिगत स्थिरता बेहद जरूरी है और बार-बार नियमों में बदलाव या पलटाव लंबी अवधि के निवेश फैसलों को प्रभावित करता है।

उन्होंने संरचनात्मक सुधारों की जरूरत पर भी जोर दिया और शहरी भूमि सीमा जैसे पुराने नियमों की आलोचना करते हुए उन्हें अप्रासंगिक और विकास में बाधा बताया।

उन्होंने कहा, "शासन में स्पष्टता और निरंतरता निवेशकों का भरोसा दोबारा बनाने के लिए बेहद जरूरी होगी।"

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती दिख रही है।

वर्तमान में सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, रुझानों में पीछे चल रही है, जिससे पिछले चुनावी परिणामों के उलट स्थिति बनने के संकेत मिल रहे हैं।

संभावित सत्ता परिवर्तन के साथ ही यह चर्चा भी तेज हो गई है कि यदि बीजेपी पहली बार राज्य में सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा।

मुख्य दावेदारों में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का नाम शामिल है, जो नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं।

इसके अलावा राज्य बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के नामों पर भी चर्चा हो रही है।

वहीं, निसिथ प्रमाणिक, अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली और शंकर घोष जैसे नेताओं के नाम भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं।

--आईएएनएस

डीबीपी

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